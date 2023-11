Našeg chefa zovu Robertom Redfordom kulinarske scene, a on otkriva kako ga žena može osvojiti

Poznatog chefa Ivana Pažanina, kojeg smo kao člana žirija gledali u televizijskim kulinarskim emisijama, od ovog ponedjeljka ćemo gledati na Novoj TV ali ovaj put kao voditelja kulinarske emisije zanimljivog naziva 'Riba na torti'.

- Oduševljen sam što ću biti dio ovog uzbudljivog projekta na Novoj TV. Već je poznato da je kuhanje moja strast, a 'Riba na torti' će omogućiti gledateljima da me vide u malo drugačijem svjetlu, zajedno s poznatim licima koja će pokazati kakvi su zapravo domaćini. Vjerujem da će gledateljima ovo biti zabavan show prepun pozitivne energije i jedva čekam podijeliti ga s njima - izjavio je nedavno Pažanin kada je predstavljao novu emisiju. U ovoj će emisiji Pažanin dočekivati kandidate u smočnici, gdje će im pomoći u odabiru namirnica, dati zadatak za pripremu jela, ali i pokoji koristan savjet.

- Sve što je novo u karijeri je dobro, malo drugačije, novi izazov. Bit će dobro, smiješno, simpatično, mislim da smo sjedinili hranu i show i zafrkanciju i javne osobe. Nije lako doći ispred cijele Hrvatske kuhati, šaliti se i to još s nekim izazovima ali i oni su snalažljivi tako da su imali dobru pomoć - izjavio je za IN Magazin poznati chef u čijoj će emisiji kandidati biti osobe iz našeg javnog života, a Ivan će im svojim izazovima malo otežati zadatke koji su pred njima.

Otkako se pojavio na televizijskim ekranima Pažanina su prozvali i Robertom Redfordom naše kulinarske scene i splitski chef kaže kako je hrana stvarno afrodizijak početak i završetak svake večere i po njemu bez dobre hrane nema ni dobre noći. Ali priznaje kako će ga buduća partnerica teško osvojiti kulinarskim vještinama.

- Gledajte, teže ćete vi mene osvojit s obrokom ali ćete me osvojiti s energijom, karizmom, sa stavom, nekom posebnom emocijom to je ono što mene posebno privlači. Za moju partnericu mislim da bi bilo dobro da barem uživa u hrani, da barem nađemo tu kompromis - ispričao je Pažanin u IN Magazinu i pred kamerama je otkrio što je njegov idealan spoj romantike i hrane.

- More, lipi stol, lipe kamenice, carpaccio, možda neki tuna tartar, a sad zamisli neki lijepi rižot sa škampima, čak je to sasvim dovoljno. Završio bih s nekim domaćim sladoledom, rožatom. I di će nam bit kraj, kraja nam nema nigdje - poručio je.

