Naša glumica vratila se iz Amerike pa utjelovila kontroverznu 'Šalterušu': 'Drska je, ali ne i zatucana'

Da je smijeh ono što nam najviše nedostaje u ovim vremenima, uvjerena je i mlada zagrebačka glumica Nikolina Čudić (31), koja je prošli tjedan na svom kanalu na YouTubeu pokrenula novi serijal "Šalteruša". Riječ je o videoserijalu kojem Nina na satiričan način gledateljima dočarava kako izgleda dan jednog službenika na šalteru. Sporost, tromost i neefikasnost nekih od djelatnika te način njihove komunikacije Ninu su prvotno razljutili, a ubrzo i inspirirali za novi projekt, i to baš usred, kako priznaje, kreativne blokade koja joj se dogodila.

Dobra forma

- Morala sam produljiti putovnicu i osobnu iskaznicu i to je trajalo danima jer su me više puta slali kući i vraćali. Promatrala sam čekajući u beskonačnom redu rad djelatnica i djelatnika i obuzeo me smijeh zbog njihovih akcija i reakcija sa strankama. Tu se nekako rodila želja da stvorim lik Šalteruše - govori Nina. U pomoć joj je odmah pritekao poznati kazališni redatelj, scenarist i glumac Mario Kovač, koji je s Ninom osmislio tekst prve epizode "Šalteruše", a potom se na taj pothvat Nina odvažila i sama. - Imala sam puno ideja, a nisam bila sigurna u kakvu formu to najlakše složiti.

Foto: Screenshot/YouTube

Raspitala sam se među poznanicima i Mario je bio prvi prijedlog, ali čim smo se čuli, znala sam da ne trebam tražiti dalje. Redatelj, koji je i scenarist, glumac i dramaturg s toliko utakmica u nogama, svojim je iskustvom lako raspetljao klupko mojih ideja. Pronašli smo formu kako "Šalteruša" najbolje može funkcionirati u obliku kratkih tematskih skečeva. Prepravljali smo više puta tekst kako bismo spojili moju i njegovu viziju i mislim da smo pronašli idealan recept za taj kontroverzni lik - kaže nam Nina te objašnjava tko je zapravo Šalteruša.

- Šalteruša je priprosta malograđanka iz provincije koja je preko veze dobila posao u državnoj upravi, drska je, osobenjak, ali nipošto nije neinteligentna ili zatucana. U svakoj novoj epizodi gledatelji će otkrivati njezine nove slojeve karaktera, razmišljanja kroz duhovite situacije, ali i pogled jedne šalteruše na stranke koje prima svaki dan tijekom radnog vremena - govori Nina pa kroza smijeh dodaje: "Ima ona mišljenje o svemu, i o Severini, politici, Harryju i Meghan... Za nju ne postoje naporne teme, postoje samo naporne stranke na šalteru".

Foto: Privatni album

Promjena karijere

Iako je oduvijek maštala o karijeri glumice, Nina se zbog nedostatka samopouzdanja nakon srednje škole nije odvažila upisati Akademiju dramskih umjetnosti. Diplomirala je ekonomiju, a potom je svoje glumačke snove počela polako ostvarivati u SAD-u, gdje je živjela gotovo četiri godine. - Pohađala sam Ted Bardy Acting Studio i Wynn Handman Acting Studio. Obilazila sam studentske i audicije za nezavisne filmove. Međutim, bez radne dozvole ne možeš angažirati agenta - govori Nina, koja je unatoč tome uspjela ostvariti nekoliko kazališnih i filmskih uloga. Na Off-Off-Broadwayu igrala je jednu od glavnih uloga u predstavi "Line", jednoj od najdugovječnijih predstava u povijesti New Yorka.

Foto: Privatni album

Zapaženu ulogu imala je i u predstavi "Sedam", a za ulogu u filmu "Garbaggio" nominirana je za najbolju glumicu u komediji na filmskom festivalu The Brightside Tavern u New Jerseyu. Nakon New Yorka uputila se i u Los Angeles, no nakon nekoliko dana shvatila je da bez radne dozvole tamo ne može nastaviti graditi karijeru. Jedno je vrijeme boravila i u Velikoj Britaniji, da bi se naposljetku ipak odlučila vratiti u Hrvatsku, u kojoj je odlučila nastaviti svoj život. Manju ulogu odigrala je i u domaćoj telenoveli "Čista ljubav", a potom se odlučila okrenuti autorskom projektu te imitacije kojima je nekada zabavljala prijatelje i obitelj sada dijeliti s nekoliko tisuća pratitelja na YouTubeu i Tik-Toku.