Naš glumac ogorčen: 'Primam plaću od 9.200 kn, a ne radim ništa'

Glumac Siniša Ružić, kojeg bismo uskoro trebali ponovno gledati u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' ogorčen je zbog stanja u kazalištu Gavella, a to je otkrio statusom koji je podijelio na društvenim mrežama. Ružić između ostalog kaže da ga je sram što prima plaću od 9.200 kuna, a kako sam kaže, ne radi ništa.

"Kazalište Gavella, nedovršeno već više od 2,5 g., u kašnjenju radova od 1,5 g., dviju firmi koje su PROPALE (kako su uopće dobile posao?!), sada je i oštećeno (crvena i žuta) i na upravnoj zgradi u koju se ne smije ući, i na glavnoj koja ima pukotine za koje se ne zna kakve su opasnosti. Prvi službeni statičari su došli 32 dana nakon potresa, a precizan stručan uvid se čeka već sad još 27 (od 61) dana. Ne igramo. Ne probamo. Ukinuto nam je financiranje programa" započeo je Ružić i dodao da ga je između ostalog sram što prima plaću i zbog nezaposlenih kolega glumaca.

Foto: Facebook

"Plaće su ostale netaknute, očito jer su izbori. Sram me je pred građanima da primam plaću 9.200 kn, a da ne radim ništa. Sram me je da primam toliko dok medicinari u ovo doba kad su radili čuda imaju smanjene plaće?! Sram me je zbog svih onih ljudi i poštenih građana i radnika koji pošteno svakodnevno rade svoj posao za malu plaću, zbog svih učitelja, profesora, policajaca, vatrogasaca, svih javnih i važnih službi koje odgovorno rade za crkavicu. Zbog svih poduzetnika i privatnika koji moraju svaki mjesec izmisliti poslove i plaću za radnike, i za brojne obaveze i namete. I na kraju zbog brojnih krasnih, talentiranih i nezaposlenih kolega umjetnika" napisao je glumac i nastavio:

"Zovite me da vam besplatno (za plaću koju neopravdano primam) radim sve što mislite da treba, poeziju, izvedbe učenicima, lektiru, pjevanje, sviranje, standup, viceve, sinkronizacije. A sad evo teče i rijeka Gavella...nitko ne brine za imovinu i novac građana. Voda prodire u brod. Tko je kriv? Hoće li konačno netko nešto poduzeti? P.S. Ne idem ni na kakve izbore, i nisam angažiran ni u jednoj stranci" zaključio je Ružić.