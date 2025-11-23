Naš glazbenik otrkio kako je nastao jedan od najvećih hitova 80-ih: 'Nisu vjerovali u mene, a sad je svi znaju'

Glazbenik Alen Slavica na Facebooku je podijelio sjećanja na stvaranje hita "Dao sam ti dušu", jednog od najpoznatijih regionalnih evergreena. "Pjesma je moja, nazovimo je, osobna karta. Ima blizu 28 milijuna pregleda na YouTubeu. Prepjevana je na sve moguće stilove - od popa, rocka, techna", istaknuo je Slavica za pjesmu koju je napisao Đorđe Novković stihove, Željko Pavičić tekst, a Slobodan M. Kovačević aranžman.

"Đorđe Novković je pisao sve moje pjesme osamdesetih godina. Kad sam došao kod njega, imao je notni zapis melodije s harmama, molovima, što sve što ide uz pjesmu. Aranžmane za cijeli album radio je Slobo Kovačević, za mene pravi genijalac. Sjećam se jednog malog studija u Beogradu gdje smo mi to snimali. Slobo je čuveni ulaz u pjesmu svirao na na jednoj maloj klasičnoj gitari s plastičnim žicama. Svirao je pun emocija, kao što to i inače svira. Moj vokal nije mijenjao, ostavljao je svaki uzdah, prepoznao svaku svaku emociju koju su neki htjeli skidati, kazao je Slavica. Nije propustio istaknuti da pjesma nije bila odmah prepoznata od diskografa:

"Jednostavno, eto, dogodilo se to da i Đorđe nije baš očekivao da će se dogoditi čudo sa tom pjesmom. A nisam bio zadovoljan previše s reklamom. U to vrijeme Jugoton nešto nije baš prepoznao i nije nešto bila reklamirana ni pjesma ni taj album. Međutim, eto, kad pjesma vrijedi i ona sama nađe put do publike. Pjeva se svudgdje i danas, što mi je izuzetno drago, zaključio je Slavica.

Podsjetimo, Alen Slavica karlovački je pjevač koji je početkom osamdesetih bio jedna od najvećih glazbenih zvijezda bivše države. Ono što je zanimljivo je da je prvi album snimio već s 15 godina, zahvaljujući suradnji s Đorđem Novkovićem. Albumi su mu dostizali zlatnu nakladu, a čuvena ploča “Dao sam ti dušu” dosegla je i platinastu, odnosno više od 100 tisuća prodanih primjeraka.

Osim "Dao sam ti dušu" Slavica je tada imao i druge hitove kao što su "Ja ludujem" i "S tobom našao sam sreću". Slavica je početkom 90-ih odselio u Ameriku, a u Hrvatsku se vratio početkom 2006. No, prije nekoliko godina ponovno je otišao u Los Angeles, zbog supruginog posla. Inače supruga Sandra kći je velikog Arsena Dedića, a par je u braku dobio 14-godišnju Emu.