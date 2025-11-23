Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SVI JE ZNAJU

Naš glazbenik otrkio kako je nastao jedan od najvećih hitova 80-ih: 'Nisu vjerovali u mene, a sad je svi znaju'

ŠibeniK: "Arsen, ?ovjek kao ja" koncert na tvr?avi Sv. Mihovila
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/12
Autor
Samir Milla
23.11.2025.
u 20:00

Slobo je čuveni ulaz u pjesmu svirao na na jednoj maloj klasičnoj gitari s plastičnim žicama. Svirao je pun emocija, kao što to i inače svira. Moj vokal nije mijenjao, ostavljao je svaki uzdah, prepoznao svaku svaku emociju koju su neki htjeli skidati, kazao je Slavica

Glazbenik Alen Slavica na Facebooku je podijelio sjećanja na stvaranje hita "Dao sam ti dušu", jednog od najpoznatijih regionalnih evergreena. "Pjesma je moja, nazovimo je, osobna karta. Ima blizu 28 milijuna pregleda na YouTubeu. Prepjevana je na sve moguće stilove - od popa, rocka, techna", istaknuo je Slavica za pjesmu koju je napisao Đorđe Novković stihove, Željko Pavičić tekst, a Slobodan M. Kovačević aranžman. 

"Đorđe Novković je pisao sve moje pjesme osamdesetih godina. Kad sam došao kod njega, imao je notni zapis melodije s harmama, molovima, što sve što ide uz pjesmu. Aranžmane za cijeli album radio je Slobo Kovačević, za mene pravi genijalac. Sjećam se jednog malog studija u Beogradu gdje smo mi to snimali. Slobo je čuveni ulaz u pjesmu svirao na na jednoj maloj klasičnoj gitari s plastičnim žicama. Svirao je pun emocija, kao što to i inače svira. Moj vokal nije mijenjao, ostavljao je svaki uzdah, prepoznao svaku svaku emociju koju su neki htjeli skidati, kazao je Slavica. Nije propustio istaknuti da pjesma nije bila odmah prepoznata od diskografa:

"Jednostavno, eto, dogodilo se to da i Đorđe nije baš očekivao da će se dogoditi čudo sa tom pjesmom. A nisam bio zadovoljan previše s reklamom. U to vrijeme Jugoton nešto nije baš prepoznao i nije nešto bila reklamirana ni pjesma ni taj album. Međutim, eto, kad pjesma vrijedi i ona sama nađe put do publike. Pjeva se svudgdje i danas, što mi je izuzetno drago, zaključio je Slavica. 

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo
ŠibeniK: "Arsen, ?ovjek kao ja" koncert na tvr?avi Sv. Mihovila
1/18

Podsjetimo, Alen Slavica karlovački je pjevač koji je početkom osamdesetih bio jedna od najvećih glazbenih zvijezda bivše države. Ono što je zanimljivo je da je prvi album snimio već s 15 godina, zahvaljujući suradnji s Đorđem Novkovićem. Albumi su mu dostizali zlatnu nakladu, a čuvena ploča “Dao sam ti dušu” dosegla je i platinastu, odnosno više od 100 tisuća prodanih primjeraka.

Osim "Dao sam ti dušu" Slavica je tada imao i druge hitove kao što su "Ja ludujem" i "S tobom našao sam sreću".  Slavica je početkom 90-ih odselio u Ameriku, a u Hrvatsku se vratio početkom 2006. No, prije nekoliko godina ponovno je otišao u Los Angeles, zbog supruginog posla.  Inače supruga Sandra kći je velikog Arsena Dedića, a par je u braku dobio 14-godišnju Emu. 

Cijela Arena s Crvenom jabukom pjeva u čast Halidu

Ključne riječi
showbiz Dao sam ti dušu Đorđe Novković Alen Slavica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pras Michel
Video sadržaj
4
MEDIJSKI SPEKTAKL

Slavni glazbenik osuđen na 14 godina zatvora, optužili ga da je izdao Ameriku

Michel, koji je tijekom devedesetih godina žario i palio svjetskim glazbenim ljestvicama uz Lauryn Hill i Wyclefa Jeana, u sudnici je djelovao rezignirano te je odbio iskoristiti priliku da se obrati sudu prije izricanja kazne. Osim zatvorske kazne, određeno je da će nakon odsluženja provesti još tri godine pod nadzorom, a naloženo mu je i oduzimanje imovine u vrijednosti od približno 61 milijun eura, što predstavlja dio sredstava stečenih kriminalnim aktivnostima

Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku
Video sadržaj
2
KONCERT ZA PAMĆENJE

Tony Cetinski na zadarskom Višnjiku priredio trosatni spektakl, gostovao mu novi miljenik domaće publike

"Ovo je momak koji će osvijetliti obraz hrvatske glazbe, zapamtite to, iako već i znate", rekao je Cetinski, a Jakov je dodao: "Velika mi je čast što sam večeras ovdje. Hvala Tony! Publiko, vi ste predivni." I evergreen "Nek' te zagrli netko sretniji" sinoć je dobio novo ruho. Leonardo Rados, velika zadarska nada, pridružio se Tonyju upravo tijekom te pjesme, što je publiku posebno ganulo

Učitaj još

Kupnja