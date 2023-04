Naručena nova priča o Jamesu Bondu za proslavu kraljeve krunidbe

Britanski pisac i glumac Charlie Higson dobio je zadatak da napiše novu priču o Jamesu Bondu za proslavu skore kraljeve krunidbe. Ovaj 64-godišnjak je autor pet knjiga iz serije Young Bond (Mladi Bond), koje su napisane za mlađe čitatelje i vide Bonda kao tinejdžera na koledžu Eton prije nego što je postao agent MI5.

"On His Majesty’s Secret Service" (U službi njegovog veličanstva) naručila je izdavačka kuća Ian Fleming Publications, a objavljivanje je predviđeno 4. svibnja, uoči kraljeve krunidbe 6. svibnja. Knjiga dolazi 60 godina nakon objavljivanja desetog romana tvorca Jamesa Bonda Iana Fleminga, "U službi njezinog veličanstva", koji je objavljen 1963. godine.

Nova priča o 007 trebala bi dovesti Bonda u današnje vrijeme – radnja se odvija dva dana prije krunidbe, a Bond ima zadatak spriječiti pokušaj ekscentričnog Athelstana iz Wessexa, koji planira održati lekciju Ujedinjenom Kraljevstvu, da omete ceremoniju u posljednji trenutak.

Govoreći o romanu, Higson je rekao: “Kada mi je Ian Fleming Publications prije nešto više od mjesec dana došao s idejom da napišem priču o Bondu za odrasle, bio sam oduševljen – sve dok nisam shvatio da mora biti spreman za krunidbu u svibnju."

Kazao je da je razmišljao o tome da napiše avanturu o Bondu za odrasle još otkako je radio na knjigama o mladom Bondu. “Fleming je poznat po tome što je brzo pisao, a ja sam kanalizirao tu energiju. I sada mi je tako uzbudljivo konačno ući u svijet odraslog Bonda."

“Sve što želite od priče o Bondu je unutra – seks, nasilje, automobili, živopisni negativac s gadnim sljedbenikom, i naravno, sam Bond, tako dobro poznat, a opet tako nepoznat”, rekao je Higson. Svi tantijemi od prodaje romana ići će za potporu National Literacy Trustu, koji radi sa školama i zajednicama kako bi djeci u nepovoljnom položaju omogućio opismenjavanje.

Izvršna direktorica Ian Fleming Publications Corinne Turner rekla je da je “krunidba kralja Karla III. povijesna prigoda za zemlju".

“Pitali smo se kako mi u Ian Fleming Publications možemo to proslaviti, a odgovor se činio očitim. Knjiga Iana Fleminga "U službi njezinog veličanstva" prvi put je objavljena 1. travnja 1963. Ima li boljeg načina, 60 godina kasnije, da se obilježi ovo novo poglavlje u povijesti od potpuno nove priče: "On His Majesty's Secret Service"?

“Podijelili smo svoja razmišljanja s Charliejem i on je bio oduševljen prihvatiti izazov pisanja Bondove avanture na vrijeme za objavljivanje u svibnju. "On His Majesty’s Secret Service" bit će dostupan digitalno kao e-knjiga, kao audioknjiga – koju čita Charlie Higson – i u tvrdom uvezu, online i u knjižarama od 4. svibnja.

