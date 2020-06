Nakon razočarenja na Dori, Indira ipak ide na Eurosong

Premda je umjesto ovogodišnjeg natjecanja za pjesmu Eurovizije održan samo raskošan show program pa naš predstavnik Damir Kedžo nije uspio Europi predstaviti skladbu "Divlji vjetre", Klub obožavatelja Eurosonga OGAE ipak će organizirati natjecanje.

Podsjetimo, riječ je o tradicionalnoj manifestaciji na kojoj se odabire najbolja pjesma od onih koje se nisu plasirale na Eurosong. OAGE Second Chance ove godine će organizirati francuski ogranak, a pravo sudjelovanja je dobila i Hrvatska. Nas će, prema glasovima obožavatelja, predstavljati Indira koja će otpjevati pjesmu You Will Never Break My Heart. A iako, točni rezultati glasanja fanova Eurosonga u Hrvatskoj nisu poznati, kako će Indira proći, saznat ćemo u drugoj polovici godine.

Prošle godine je na ovom natjecanju pobijedila drugoplasirana s francuskog izbora Seemone.

Indira, doduše, nije bila u borbi za pobjedu jer se utrka za prvo mjesto do samog kraja vodila između Mie Negovetić i Damira Kedže, no čini se kako je publika jako zavoljela i njezinu skladbu pa su ju nagradili odlaskom njezine pjesme na natjecanje.

Inače. pjevačica Indira Levak jedva je dočekala popuštanje epidemioloških mjera kako bi ponovno mogla stati na pozornicu. Koliko se raduje nastupima, ali i publici, Indira je otkrila i na društvenim mrežama.