Najveći izazov do sada u Masterchefu: Kandidati moraju napraviti 195 tanjura na humanitarnoj večeri

MasterChef i Nova TV večeras u sklopu gastroduela organiziraju humanitarnu večeru za Hrabri telefon. Bit će to posljednji gastroduel ove sezone za koji će žiri istaknuti da je i najveći dosad jer će MasterChef kandidati biti glavne kulinarske zvijezde koje će kuhati u humanitarne svrhe.

Problem je manji kada se podijeli, a to će pokazati i kandidati koji će ujediniti snage za Hrabri telefon, udrugu koja pruža direktnu pomoć i podršku zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, djeci i mladima koji imaju teškoće s mentalnim zdravljem, a bavi se i radom na prevenciji nasilja nad i među djecom. U akciji mogu sudjelovati i gledatelji pozivom na humanitarni broj telefona 060 9005 (cijena poziva/donacije 0,83 eura/6,25 kuna).

„Volim timske izazove, to mi je uvijek nekako bolje nego kad sama radim. Uzbuđena sam da vidim što me čeka“, reći će Sarah koju će žiri izabrati da bude voditeljica jednog tima, a ona će za svoju ekipu izabrati plave pregače. Drugu priliku za vođenje tima dobit će Dominik. „Ona možda misli da bih joj bio lak protivnik, ali neću joj to omogućiti. Mislim da si je odabrala krivog protivnika“, komentirat će Dominik koji će na sebe staviti crvenu pregaču.

U Sarinom timu kuhat će Petar i Manuel. „Volim s njim raditi. Imam osjećaj da mi čuva leđa“, kazat će Sarah za Manuela. U Dominikovom timu, bit će Luka i Ivana, a i crvenom i plavom timu pridružit će se pojedini kandidati iz prijašnjih sezona. Tako će top šestorka imati prilike kuhati s bivšim pobjednicima Ivanom i Majom koji su već osvojili titule MasterChefa, ali i drugim kandidatima koji su bili visoko plasirani u proteklim sezonama.

Pomoć će dobiti jer kuhaju u humanitarnoj prigodi, pa će broj tanjura koje moraju složiti biti pozamašan. Svaki tim morat će napraviti meni od tri slijeda, a svaki slijed mora biti poslužen na 65 tanjura, odnosno, ukupno će morati pripremiti 195 tanjura. Timove čeka nimalo lak zadatak, a kako će se snaći u pripremi sljedova za humanitarnu večeru, doznat ćemo večeras!

VIDEO Jole o Aleksandri Prijović: 'Da dijeliš karte, teško je napunit pet Arena. Išla su i moja djeca'