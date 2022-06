Najveća imena bluesa u Trilju, umjetnici stižu iz devet zemalja

Sve je spremno za peto izdanje Thrill Blues Festivala, jedinstvene glazbene manifestacije koja će ove godine u Trilju prvi put trajati tri dana. Uz standardne točke programa kao što su blues-koncerti, izložbe likovnih i fotoumjetnika, promocije ploča i blues-knjiga te dječje glazbene radionice, proširuje se i na sport. Ove godine srušit će se rekord i po broju blues-glazbenika, umjetnika i novinara i po internacionalnosti.

– Blues-izvođači, umjetnici i novinari koji dolaze iz devet zemalja raduju se dolasku u Hrvatsku i Trilj. Nekolicina njih dolazi i nekoliko dana ranije, u želji da provedu što više vremena kod nas, što svjedoči o tome koliko je Trilj atraktivan kao blues-destinacija. U to smo se uvjerili na nedavnom European Blues Challengeu u Malmöu, gdje je u sklopu European Blues Marketa štand Thrill Blues Festivala bio jedan od najposjećenijih – ponosno nam je rekao Boris Hrepić Hrepa, umjetnički direktor Thrill Blues Festivala.

Prvi dan, petak 1. srpnja, počinje tradicionalnom dječjom radionicom Blues at School, koja svake godine ugosti i po nekog stranog bluzera koji djeci pokušava približiti taj glazbeni stil. U poslijepodnevnim satima program na maloj pozornici Gradskog parka počinje projekcijom blues-dokumentarca te koncertom akustičnih blues-glazbenika koji dolaze iz Amerike, Italije i Hrvatske. Večer završava jednim od glavnih aduta programa – omiljenim Welcome Jamom, na kojem svi sudionici u raznim formacijama izvode svoje omiljene pjesme.

Glavni dan festivala, subota 2. srpnja, mogao bi biti dosad najjači što se tiče imena. Osim već tradicionalnih lokalnih i domaćih blues-snaga nastupit će čak četiri strana izvođača.

– To su nizozemski strastveni bluzer Ralph de Jong s bendom, hrvatskoj publici posebno drag britanski blues "hall of fame" glazbenik Norman Beaker, legendarni američki gitarist Barry Finnery, koji je svirao s izvođačima kao što su Miles Davis i The Crusaders, a nastupit će s talijanskim bendom Superbad Funk Machine, te američka blues-diva Gisele Jackson s austrijskim bendom Raphael Wressnig Soul Gift. Inače, Gisele je bila članica Rayletta, pratećeg vokalnog trija Raya Charlesa, a pjevala je i na inauguraciji bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona – kazao je Hrepa. U Trilj dolazi i proslavljeni blues-producent Mike Vernon, koji je u 60-im godinama producirao neke od najvažnijih albuma blues-glazbe općenito. Zbog svog doprinosa širenju britanske kulture Mike Vernon od kraljice je dobio orden viteza. Mike će uz pratnju Thrill All Star benda izvesti nekoliko svojih blues-pjesama.

Osim članova Sunnysidersa, u Thrill All Stars bandu zasvirat će i Vedran Božić, Adonis Dokuzović, Krešo Oremuš, Jakša Jordes, Yogi Lonich... Među domaćim snagama posebno valja izdvojiti 14-godišnjeg Odina Sokača, mladog Zagrepčanina koji je i lani nastupio u Trilju, a ove će godine predstaviti i svoj prvi kantautorski singl ''The Wild West War'', u kojem je njegova izvanredna mašta oslikala bitku s nevidljivim neprijateljem – pandemijom koja je zahvatila svijet, i ne sluteći da će, gotovo proročanski, njegov prvi autorski singl dočekati premijeru u vrijeme ozbiljnih svjetskih geopolitičkih previranja. Na festival stižu i brojni gosti, a jedan od njih je i Adam Kennedy, cijenjeni britanski fotograf koji je u karijeri snimao brojna poznata imena. Novost festivala je i sportski dan koji će se održati u nedjelju.

