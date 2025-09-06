Najpoznatiji domaći stand up kolektiv nastupa 4 dana u Tvornici Kulture

Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani.

Od svog osnutka 2016. godine, stand-up kolektiv LAJNAP Comedy postao je sinonim za vrhunski stand up koji za publiku znači samo jedno – gdje god nastupa LAJNAP Comedy, smijeh je zagarantiran. Petorka u sastavu Aleks Curać Šarić, Vlatko Štampar, Saša Turković, Goran Vugrinec te Josip Gotovac kao najnoviji član, već gotovo desetljeće pune dvorane diljem Hrvatske i šire, dokazujući da stand-up kod nas nije samo prolazni trend, nego ozbiljan oblik umjetnosti i zabave.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Danas se LAJNAP Comedy smatra pokretačkom snagom stand-up scene u Hrvatskoj – postavili su visoke produkcijske standarde, profesionalizirali žanr i otvorili vrata novim generacijama komičara. Njihova energija, autentičnost i neposredan odnos s publikom osigurali su im status najtraženijih komičara u regiji, a njihovi nastupi redovito se pretvaraju u događaje o kojima se priča tjednima. Kako sami članovi vole naglasiti: “Naša je misija dokazati da se od humora u Hrvatskoj može živjeti – i to uz puno smijeha., a svojim rasprodanim nastupima pokazuju upravo to. Prve sezone pokazale su da publika jedva čeka duhovite i autentične nastupe – već u startu LAJNAP je rasprodao čak 32 uzastopne predstave u zagrebačkom Kinu Grič. Od tada pa do danas, njihove turneje, tematski specijali poput “Devedesete”, “Dejtnajt” ili “Božićni specijal”, kao i veliki koncerti smijeha u dvoranama poput KD Vatroslava Lisinskog, ostavljaju publiku bez daha – i to od smijeha.

Preseljenjem tradicionalnog otvaranja sezone u Tvornicu kulture, jedno od najvažnijih koncertnih i kulturnih mjesta u Zagrebu, LAJNAP Comedy potvrđuje svoj status vodeće stand-up ekipe u regiji. Upravo u prostoru u kojem su nastupala najveća domaća i svjetska glazbena imena, publika će imati priliku četiri dana zaredom uživati u najboljem materijalu ove petorke. Tvornica će tako u rujnu postati središte smijeha i mjesto na kojem će humor i kultura stati rame uz rame, još jednom dokazujući da je LAJNAP Comedy prerastao okvire klasičnog stand upa i pretvorio svoje nastupe u prave kulturne događaje koji se ne propuštaju. Svoja mjesta ne propustite osigurati još danas na Entrio.hr.