Najpoznatija srpska blogerica oglasila se nakon pljačke: "Pratili su me duže vrijeme, paranoična sam"

Jednoj od najpoznatijih srpskih blogerica Tamari Kalinić (32) početkom srpnja ove godine pljačkaši su iz stana u Parizu ukrali stvari u vrijednosti većoj od dva milijuna kuna, a Tamara je sada odlučila progovoriti o cijeloj situaciji.

Blogerica se trenutačno nalazi na godišnjem odmoru na španjolskom otoku Ibizi, a nedavno je objavila YouTube video u kojem je između ostalog rekla da se više uopće ne osjeća sigurno u Parizu te kako više nije sigurna želi li živjeti u francuskoj metropoli.

-Ovo je bio najstresniji, ali ujedno i najljepši period u mom životu. Volim priču započeti lijepim stvarima, a sve što se dogodilo učvrstilo je veze s ljudima koje volim, dečkom- rekla je Tamara.

-Ljudi su me pratili i to vjerojatno duže vrijeme. Možda su i sa mnom razgovarali, pratili me do kuće. Kopali su mi po stvarima, a možda su nešto i postavili, mikrokamere, bilo što, možda sam sad malo paranoična, tko zna- dodala je.

No iako se ne osjeća sigurno u stanu u koji su provalili, požalila se i kako postoji problem i po pitanju preseljenja.

-Imam stan u Beogradu, Londonu i u Milanu, ali stan u Milanu neće biti spreman do kraja rujna. S obzirom na to da ni Britanija ni Srbija nisu u Europskoj uniji, nije tako lako preseliti stvari iz Pariza.

Podsjetimo, Tamari su lopovi iz njezinog stana koji se nalazi u blizini Elizejske palače ukrali stvari u vrijednosti od preko dva milijuna kuna među kojima su luksuzni satovi, preko dvadeset skupocjenih torbi, nakit i odjeća.

Blogerica se nedavno pohvalila kako je ponovno počela puniti svoju kolekciju dizajnerskim komadima te kako ne žali za ukradenim stvarima te joj je najbitnije da je okružena s obitelji i prijateljima koji su joj najveća podrška.

VIDEO Marko Grubnić otputovao u šoping privatnim zrakoplovom