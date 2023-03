Poznata imena domaćeg dancea vraćaju se na velikom koncertu, okupio ih je legendarni menadžer

Zagrebačku Arenu očekuje glazbeni spektakl početkom sljedeće godine, događaj kakav nismo do sada gledali i slušali na ovim prostorima. Okupljanje sudionika hrvatske dance scene, većinom iz 90-ih godina prošlog stoljeća nekada je bio način da se predstave hitovi velikog broja izvođača na jednom događaju. Zvali su ga Megadance Party.

Upravo su taj naziv odabrala dvojica producenata festivalsko memorijalnog glazbenog spektakla koji će se održati 9. veljače sljedeće, 2024. godine. Organizatori događaja pod etiketom udruge Ideje Vrijedne Širenja su legendarni estradni menadžer Vladimir Mihaljek Miha i organizator događaja Karlo Matić poznat po mnogobrojnim estradnim, humanitarnim i društvenim događajima, a obojica kao nositelji početaka hrvatske glazbene dance scene. Njihova namjera je prisjetiti publiku na ‘dobra stara vremena’ diskoteka, velikih medijskih emisija te velikih plesnih hitova. Kao glazbene izvođače pozvat će tridesetak imena od početaka glazbenih dance ritmova 80-ih do današnjih novih imena domaće estradne scene.

Foto: Promo

Među prvim izvođačima koje je producentski dvojac pozvao da nastupe svoj dolazak su potvrdili: - Electro Team, Denis&Denis, Ella, Sandi Cenov, Albina, Senna M, Tara ex. Karma, Battifiaca, I Bee, Mirjana ex. Mandi, Gracia, Šajeta, Emilia, Meri Andraković, Minea, Alka Vuica, Neno Belan, Vlatka Pokos, Colonia, Franka Batelić i Tony Cetinski. Dostojanstven glazbeni omage će imati ‘oni koji više nisu s nam - Dino Dvornik, Kasandra, Damir Mihanović Čubi, Oliver Dragojević i Massimo. Lista izvođača ovime nije konačna, jer će sve do početka jeseni ovaj projekt osnažiti i nova iznenađenja koja će, u non-stop glazbenom DJ miksu izvesti svoje hitove.

Projekt će okupiti i veći broj imena poznatih televizijskih i radijskih voditelja koji će u ulogama MC-a najavljivati izvođače i osnaživati atmosferu u dvorani. Njih će pratiti poznati DJ-i zagrebačkih diskoteka na čije će glazbene ritmove uz izvođače na pozornici plesati velika plesna skupina pod koreografskom palicom Igora Barberića. Cjelokupan dojam velikog spektakla dopunit će svjetslosno-vizualni dizajn tvrtke Lumilas u produkcijskoj izvedbi tvrtke Promo logistika. Predvorje dvorane postat će mali muzej memorabilija u kojem će se publika prisjetiti velikih popularnih projekata zabavne scene 90-ih.

Vizualni identitet projekta potpisuje Siniša Mareković, a glasnogovornik projekta je Trpimir Vicković-Vicko Budilica. Posebnu dobrodošlicu pri ulasku u dvoranu će pružiti partner događaja HDS ZAMP, s autorima pjesama koje će biti izvedene, kako bi naglasili svoju značajnu ulogu u kreiranju hitova koje svi volimo. Publika će svoje ulaznice moći nabaviti putem platforme drugog partnera događaja, Entrio sustava ulaznica, gdje prijavom u preregistraciju u periodu od danas mogu ostvariti popust od 5 EUR za kupovinu jedne ulaznice. Redovna prodaja ulaznica kreće prvog dana ljeta.

Sve informacije pratite na stranici www.megadance.party i društvenim mrežama. Sačuvajte datum 09.02.2024. za Megadance party u Areni Zagreb! Zaplešimo zajedno!

