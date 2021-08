Mrle i Ivanka otkrili datum svog vjenčanja i kakav dress code imaju za uzvanike

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle nakon deset godina veze odlučili su se vjenčati, a njihovoj želji da stanu pred oltar ispriječila se pandemija koronavirusa zbog koje su godinu dana odgađali svadbu koju će konačno imati ovog rujna.

- Vjenčanje je 4. rujna na otoku San Marinu. Prlja će biti kum. To je blizu Novog Vinodolskog , cijeli otok će biti naš i pozvat ćemo ljudi onoliko koliko stane, to je jedno 100-200 ljudi, jednostavno ne stane , otočić je mali, presladak... - rekli su Ivanka i Mrle gostujući u IN Magazinu. Vjeruju kako će epidemiološke mjere biti na njihovoj strani i ne namjeravaju ovaj put odgađati svadbu. U šali su rekli kako će ako treba i plivati do otoka i ništa ih neće zaustaviti. Njihovo vjenčanje će biti pravi glazbeni spektakl i objasnili su i kako su ga zamislili.

- Sviramo mi, pa malo svira LET 3 i to je u biti ista ekipa, ista postava, možda i Stampedo... Bit će jedan ogroman stol za kojim ćemo mi sjediti i jesti i piti, a za tim stolom će se i pjevati, svirati, snimati.- ispričali su. Nisu otkrili sve detalje vjenčanja i za sebe su odlučili zadržati informaciju kako će izmijeniti bračne zavjete, ali potvrdili su kako će cijelo vjenčanje snimati i svojim gostima su ovom prilikom poručili kako na vjenčanje od glave do pete moraju doći odjeveni u bijelo.

