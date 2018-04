Moj koncert pretvori se u super tulum jer publika voli prisnost

Porinom nagrađivana pjevačica i kantautorica, vlasnica, po mnogima, jednog od najboljih vokala na našoj sceni Ivana Kindl izdala je novu pjesmu i videospot “Ima nade”, za koju je napisala tekst, a glazbu Alen Križaj.

Zašto baš naziv “Ima nade”, radi li se o nekoj simbolici, pitali smo Ivanu.

Ništa bez emocija

– Spontano se dogodilo ime pjesme jer sam istovremeno stvarala melodiju refrena i tekst. Ona govori o čišćenju od loših odnosa i pronalasku vjere u sebe. Pomalo je self help pjesma kao i prethodna “Sve istine i laži”. Puno je tu emocionalnih previranja, mi glazbenici izrazito smo osjetljivi i senzibilni pa je ponekad jedini izlaz iz nekih loših stanja pisanje pjesama. Publika se pronašla u tekstovima i to mi je najvažnije – kaže četrdesetogodišnja glazbenica koja najavljuje i novi glazbeni materijal.

– Radim na albumu koji će izaći iduće godine. Ne znam još što nas čeka, kako će nas inspiracija poslužiti. Ostat ćemo u synth pop atmosferi, a možda se dogodi i koja r’n’b numera jer dio publike još me uvijek pamti po r’n’b počecima. Bitno je da bude iskreno i kvalitetno – ističe simpatična Požežanka kojoj su inspiracija za pisanje pjesama generalna promišljanja o novim vremenima, odnosima s ljudima, spoznajama. Ono što Ivanu posebno veseli jest koncert u zagrebačkom klubu Sax zakazan za 3. svibnja.

– Publika može očekivati super svirku s bendom i pratećim vokalisticama, presjek karijere od početaka do danas. Bit će tu i gospel brojeva s albuma “Gospel u Komediji” za koji sam osvojila Porin te nekoliko covera. Gosti su mi Zsa Zsa i Igor Geržina, iznimni glazbenici. Mi ćemo dati sve od sebe da prenesemo dobru energiju i odvedemo ljude na lijepo glazbeno putovanje.

Kindl se prisjetila i nezaboravnih svirki u Saxu kad je ondje s kolegom i prijateljem Jacquesom Houdekom žarila i palila.

– Ovaj put Jacques neće biti sa mnom na pozornici, njega ću ugostiti na nekim budućim koncertima. Te naše večeri u Saxu bile su hit godinama, zaista prekrasno vrijeme. Često se toga sjetimo, vrijeme jako brzo prolazi. Možda napravimo reunion tih naših večeri četvrtkom, vidjet ćemo – ističe pjevačica poznata i po svom vatrenom plesu na pozornici.

Energična na bini

– Da, prilično sam energična na svojim nastupima, bitno mi je zabaviti publiku i biti s njima u super interakciji tijekom cijelog koncerta. To čak i nema veze s godinama. Često se moji koncerti pretvore u super tulum, publika voli tu prisnost, vole kad im se pjevač nesebično daje. Tijekom svirke s mene se cijedi znoj, toliko o energičnosti – zaključila je Ivana.