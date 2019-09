Milijanina mama o zetu nema lijepo mišljenje, za njega ima ovu poruku

Kada se nije pojavila na kćerinom vjenčanju, mama Milijane Bogdanović rekla je kako na vjenčanje nije došla jer je bila bolesna, ali ta priča nije baš istinita, a to je na kraju i sama priznala mama Slađana.

Ona i suprug Zoran nisu došli kćeri na vjenčanje jer ne podržavaju njen odabir i činjenicu da je Milijana 53 godine mlađa od svog supruga Milojka Božića.

- Ne želim pričati o njima. To što je Milijana napravila je užasno. Na vjenčanje nisam došla jer mi suprug nije dopustio, a on ne želi više nikada čuti za Milijanu. Meni je žao jer je ona moje dijete, ali ja nikada neću prihvatiti tog starca, on nije moja obitelj - rekla je za Kurir Slađana.

Dodala je kako nikada neće kročiti u kuću svoje kćeri i zeta, ali svoju kći će uvijek rado primiti u posjet, samo Milojko ne smije doći s njom. - On je za mene i moga muža mrtav - poručila je Slađana.