Michaela Jacksona u biografskom filmu glumit će nećak Jaafar: 'Počašćen sam'

U biografskom filmu 'Michael' pjevača Michaela Jacksona glumit će njegov nećak Jaafar Jackson (26), najnovija je vijest koja je odjeknula svijetom. Radi se o filmu iza kojeg stoji Lionsgate, a redateljsku palicu ima Antoine Fuqua. Film bi trebao prikazali cijelo nasljeđe koje je ostavio čovjek poznat pod nadimkom 'Kralj popa', tako da bi film trebao prikazati sve aspekte njegovog života. Sam film se snima u suradnji s njegovim bližnjima, što bi moglo dati drugačiji pogled na mnoge optužbe o seksualnom zlostavljanju djece o kojima se govorilo tijekom njegovog života, ali i nakon smrti.

Kralj popa odbacivao je optužbe za seksualno zlostavljanje djece, bio je i na sudu te je proglašen nevin 2003. godine. Tijekom cijelog svog života je tvrdio da je nevin, no optužbe su nastavile dolaziti. O tome se govorilo i u dokumentarcu 'Leaving Neverland' iz 2019. godine, koji je njegova zaklada nazvala "još jednom jezivom produkcijom u nečuvenom i jadnom pokušaju iskorištavanja i unovčavanja Michaela Jacksona". No, još uvijek nije jasno kako će redatelj svemu tome pristupiti.

Inače, redatelj filma u kojem će se govoriti o svemu tome, sada je otkrio kako će kralja popa glumiti njegov nećak. Na svojem Instagram profilu objavio je fotografiju sa snimanja te napisao veliku vijest.

- Ponosno najavljujemo @jaafarjackson kao Michaela u filmu koji istražuje putovanje čovjeka koji je postao kralj popa – napisao je te dodao: 'Dolazi uskoro'. Naime, Jaafar je sin basista i pjevača Jackson 5, Jermainea Jacksona, jednog od starije braće kralja popa.

Na svojem profilu ovu vijest je potvrdio i Jaafar.

- Ponizan sam i počašćen što sam mogao oživjeti priču mog strica Michaela – dodao je.

Naime, producent Graham King kazao je kako je njegov tim organizirao casting za ulogu Michaela Jacksona diljem svijeta kako bi našao idealnu osobu koja će igrati legendarnog glazbenika. No, onda je sreo Jaafara koji ga je strašno podsjetio na njegovog strica.

- Jaafara sam upoznao prije više od dvije godine i začudilo me koliko je prirodno utjelovio duh i osobnost svog strica – rekao je King te dodao da je to bilo toliko moćno da mu je bilo jasno da je on jedina osoba koja treba uzeti tu ulogu. Dodao je i da je sretan jer je Jaafar pristao na tu ulogu te da jedva čeka da svijet vidi film, piše Variety. S istim se složio i Fuqua koji je dodao kako postoji prava kemija između Jaafara i kamere.

Podsjetimo, Michael Jackson bio je jedan od najslavnijih i najkontroverznijih umjetnika svih vremena kada je 2009. godine preminuo u dobi od 50 godina od akutne intoksikacije propofolom. Obdukcija je pokazala da je inače bio zdrav.

Poznat više od četiri desetljeća kao blistavi izvođač odgovoran za hitove uključujući “Beat It,” “Rock With You” i “Thriller”, Michael Jackson je osvojio bezbroj nagrada i odlikovali su ga predsjednici.

Michael je bio sedmo od devetero djece u obitelji, a od malih se nogu bavio glazbom. Sa samo 11 godina pjevao je u sastavu Jackson 5, a solo karijeru započeo e 1971. godine. Izdao je pet studijskih albuma: Off the Wall (1979.), Thriller (1982.), Bad (1987.), Dangerous (1991.) i HIStory (1995.). Michael je u svom radu posebnu važnost pridavao videospotovima i scenskom nastupu, a popularizirao je i veliki broj plesačkih tehnika kao što su robot i moonwalk. Jedan je od nekoliko umjetnika koji su dva puta uvršteni u Rock and Roll kuću slavnih, a za svoj rad osvojio je 13 Grammyja te je imao 13 singlova koji su bili na vrhu Billboardove ljestvice 'Hot 100'.

Osim izrazito prepoznatljivog rada, dijelom pop kulture postao je i zbog svog kontroverznog privatnog života te izgleda. Posebno se pričalo o njegovim brakovima, kao i promjeni ponašanja.

Dodajmo da je Jaafar kao i njegov stric počeo nastupati u mladosti. Deadline izvještava da je Jaafar Jackson počeo pjevati i plesati s 12 godina. Pojavio se u "Oprah Behind the Scenes" 2011., prema IMDb-u, koji mu također pripisuje nastup u reality TV showu "The Jacksons: Next Generation" 2015. godine. Jaafar se i bavi pjevanjem tako da se na YouTubeu mogu pronaći i njegovi spotovi te pjesme: 'Adam's Eve', 'I'll be there', 'Hurricane', 'Got me singing' i druge.

