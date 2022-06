Mediji u Srbiji prenose: Nikolina samo plače i doziva Vidoja i gleda fotografije groba. To je toliko potresno

Vidoje Ristović, suprug voditeljice Nikoline Pišek Ristović preminuo je 8. svibnja, a njegova smrt shrvala je voditeljicu. Ovaj tjedan objavljen je i nalaz obdukcije čiji je sadržaj Nikolina navodna saznala iz medija. Prijatelji naše voditeljice medijima u Srbiji su ispričali kako je Nikolina neutješna.

- Vijest da je Vidoje preminuo i način na koji se to dogodilo je Nikolinu u prvom trenutku toliko šokirala da nije znala gdje se nalazi. Pogreb i svi ti događaji su joj prošli u nekom bunilu, jednostavno kao da je bila druga osoba. Iako su mnogi komentirali da ne izgleda kao klasična ucviljena udovica, ona je tugu nosila u sebi i dostojanstveno, kakva je uvijek i bila. Ipak, kada je sahrana završena i kada se vratila u Zagreb, sve joj se skupilo. Iako joj je kći velika utjeha i mnogo joj znači što je pored nje, ona je jako tužna. Neprestano plače i gleda zajedničke slike s Vidojem. Puno joj znače te uspomene. - prenosi Blic izjavu prijatelja Nikoline Pišek Ristović. Prenose i njegovu izjavu u kojoj kaže kako Nikolina svaki dan gleda fotografije s pogreba svog supruga.

- Stalno gleda te slike vijenaca i buketa cvijeća s groba. To je toliko potresno. Samo plače i doziva Vidoja. To ju je baš slomilo. Ona je stopirala i sve radove na novoj vili u Zagrebu, nije joj ni do čega i ne želi se uopće time baviti. Više joj ništa nije važno sad kada nema njezinog Vidoja - kaže izvor.

Obdukcijskim nalazom utvrđeno je da je smrt Ristovića nastupila 8. svibnja 2022. godine u 00:22 uslijed zapaljenja srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog porijekla, prenijeli su jučer mediji u Srbiji. Toksikološkom analizom utvrđeno je i da je Ristović imao je čak 2,83 promila u krvi. Također je konzumirao i lijekove (sedative), ali u količini koja nije bila dovoljna da sama po sebi izazove smrt.

