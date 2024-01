Matija Cvek pokazao je kako je izgledao prije 11 godina i otkrio: Nije sve bilo cvijeće

Jedan od najboljih glazbenika mlađe generacije, Matija Cvek objavio je na društvenim mrežama fotografiju snimljenu kada je bio na početku karijere i u opisu se prisjetio kako mu je bilo na početku njegove karijere i s puno hvale je pričao o novim glazbenim nadama, među kojima je izdvojio i ToMu na čijem je koncertu nedavno bio.

- Lagano 11 godina života mora proći da bi danas pričali o albumima i koncertima. Nije sve bilo cvijeće, al cmoljim kroz slike i sve te godine i opet mogu zaključiti da sam se nauživo i upio sve kaj sam mogo. Ne bih promijenio jedan dan! Dolaze novi brutalni klinci, puno bolji nego kaj sam ja ikad bio. Volio bi da im trend bude sklon, pjevački i kvalitetan pa da sjaje kako treba i da se skupimo svi na nekom ozbiljnom sviračkom festivalu i razbijemo pred ljudima koji vole pjevače, entuzijaste i muzikante. Bio sam na koncertu @to.ma.official i presretan sam jer je zahtjevna, a iskrena, bendovska pop mjuza dobila ozbiljnog izvođača/autora. i ostali će brzo, moraju, osjećam to ! Baljezgam a nitko me ništa nije pitao, znam, al baš me briga, veseli me jer mi se čini da će biti zanimljivo narednih godina. Pliz budite slušatelji otvorenog uma, pozitivno nastrojeni prema svemu što od nečijih misli nastane, doživite izvođače sami po mogućnosti uživo pa ih onda kudite ili hvalite. Sori na raspisivanjuuuu - poručio je Matija u ovoj objavi.

Njegovih početaka prisjetili su i vjerni obožavatelji i u komentarima su mu prenijeli dio uspomena s njegovih svirki.

- Sjećam te se još dok si pjevao u Varšavskoj u nekom bircu, uživancija samo takva. Pa na božićnom partyju od firme, ubio. I onda izašle visine i slušam, gledam i mislim se gdje sam ovog dečka već slušala. Nije trebalo dugo da se sjetim. Samo naprijed Matija.

Bio si pored nas na Tominom koncertu (nismo ti htjele smetati), super mi je bilo vidjeti genijalni talent ( tebe) kako uživas u koleginom koncertu. To je ono nešto što ti imaš i zbog toga zaslužuješ ovo sve lijepo što ti se događa. Za dobre ljude će uvijek biti mjesta za ovoj Planeti. Kako lijepo napisano, bravo Matija za sve što si napravio i za sve što ćeš još napraviti na našoj sceni. Cveksiii from the beginning! Predivno je pratiti tu uzlaznu putanju i gledati te i OSJEĆATI kako se razvijaš i rasteš kao umjetnik… a tako i mi kao slušatelji uz tebe i kroz tvoje melodije i tekstove upoznajemo sami sebe na neke nove načine. Hvala ti na emocijama koje evociraš kroz umjetnost koju stvaraš - poručili su mu.

Glazbena priča Matije Cveka, jednog od omiljenih pop izvođača koji nezaustavljivo korača prema vrhu, nastavlja se i preko novog singla „Na jastuku" koji je skinut s novog albuma „Vile se ovdje igraju". Novu fazu kreative Matija je utkao u ovu sanjivu baladu uključivši i svoje mnogobrojne fanove koje je zamolio da s njim podijele fotografije svojih najmilijih. Dirljivi video u kojem je Matija ukomponirao niz uspomena koje se redaju na ekranu daju osoban pečat ovoj pjesmi, a golema količina ljubavi i nježnosti vidljiva u svakom kadru, nose sa sobom posebnu emociju. Video spot za pjesmu „Na jastuku" snimljen je u dvorcu Kerestinec, potpisuje ga Dario Lepoglavec.

