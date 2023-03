Marina iz 'Ljubav je na selu' koja je pljačkala kao članica bande, ljubav je tražila u još jednom showu

Marinu Šantor ljubitelji RTL-ovih showova već su imali prilike upoznati, a sada to mogu i u jubilarnoj 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. No, oko nje se vežu i poneki skandali. Naime, danas smo objavili priču o njezinoj kriminalnoj prošlosti. Marina Šantor je još 2006. godine uhićena zbog pljački. Godine 2007. je osuđena na tri godine uvjetno zbog tri razbojništva i pomaganja počiniteljima kaznenog djela. Prije presude provela je 11 mjeseci u pritvoru. Njezina četveročlana banda, u kojoj je bila jedina djevojka, 2006. godine opljačkala je kladionicu, prodavaonicu i benzinsku crpku u zagrebačkim Sesvetama. Prvu je pljačku tada 18-godišnja Marina izvela u kolovozu 2006. godine s tri godine starijim prijateljem. Navukli su čarape na lica i upali u kladionicu u Sesvetama prijeteći zaposlenicama bejzbol-palicama, pisali su 24 sata. Plijen od 146.321 kune podijelili su na pola, osim 15.000 kuna koje su dali zaposleniku kladionice koji im je pomogao tako što je odglumio da mu nije dobro i zamolio zaštitara da ga odveze kući. Marini je motiv za pljačku navodno bio dug od 10.000 kuna, ali nije stala, iako su iz kladionice uzeli mnogo više nego što joj je trebalo.

U ovogodišnje izdanje showa "Ljubav je na selu" stigla je iznenadno kod Hrvoja na farmu a ostale djevojke - Dragana i Suzana, nisu je dočekale entuzijastično. Baš suprotno jer već kuju planove kako je se riješiti. A osim u ovom showu, Marina se ranije prijavila u 'Pet spojeva tjedno' i borila za srce Tomija Saltarića. Pred kamerama je čak priznala i da joj se sviđa te da bi rado preselila kod njega u Dubrovnik. Kako je istaknula privukle su ju njegove plave oči i činjenica da trenira djecu, a njoj je kao majci jako bitno da njezin potencijalni partner ima roditeljsku crtu. Tomi ju je treći dan u kući pozvao na njihov prvi spoj, a Marina je priznala kako ima tremu jer na spoju nije bila četiri godine. Tijekom spoja, ona mu je ispričala što joj se sve događalo u prethodnoj vezi.

- Nisam u dobrim odnosima s ocem svog djeteta, ali nisam to mogla reći prvu večer jer sam čekala da budemo sami, da budemo opušteniji. To je nešto što me pogodilo. Posljednje tri godine mi je bilo jako teško proći kroz to sve sama. I trudnoća i sve ostalo. Odmah mi krenu suze - rekla je Marina, koja je pred Tomijem pokazala iskrenu emociju. Olakšala si je dušu rekavši mu svoje probleme, a on je to prihvatio jer i sam zna koliko je roditeljstvo zahtjevno.

- Za mene je ovo novi nivo nakon ovog razgovora. Sviđa mi se malo više nego inače - rekla je Marina sramežljivo. Ipak, nije ju izabrao kao svoju partnericu i tu je za njih bio kraj.

Zagrepčanka je tako ljubavnu sreću odlučila okušati u drugom showu. Gledatelji je sad imaju priliku gledati u 'Ljubav je na selu' i to na Hrvojevoj farmi. Svojim dolaskom iznenadila je ostale djevojke – Draganu i Suzanu. One je nisu dočekale entuzijastično, nego već kuju planove kako novu djevojku izbaciti iz igre.

Inače, Marina je majka jednog dječaka koja u slobodno vrijeme trenira te voli čitati. Sebe opisuje kao komunikativnu, dominantnu, vrijednu i lojalnu, ali ponekad lakovjernu. Ističe da bi voljela pronaći muškarca koji zna što želi u životu, staložen je i do deset godina mlađi ili stariji od nje. Fizički joj izgled nije presudan, a nikad ne bi tolerirala laži i ljubomoru. Zna raditi kućanske i poljoprivredne poslove pa vjeruje da bi se kod Hrvoja dobro snašla.

