Marijana Batinić objavila fotku s plaže pa pratitelje zamolila za pomoć: 'Imate li neki savjet?'

Voditeljica na RTL-u, a odnedavno i ponosna vlasnica modnog brenda IKona, Marijana Batinić (40), početak kolovoza odlučila je iskoristiti za odmor s obitelji i punjenje baterija za nadolazeće projekte. Marijana trenutno odmara u rodnom Splitu, a društvo joj prave 5-godišnja kći Ena te uskoro jednogodišnja Roza.

Kupanjem sa svojim mezimicama voditeljica se pohvalila na svom Instagramu i požalila na 'problem' s kojim se suočava.

-Uhvatiti njih dvije u isti kadar je nemoguća misija 🤯...ali, evo, čuda se ljeti događaju 😂👩‍👧‍👧 #girlpower Neki savjet za smirivanje raspojasane djece u svrhu snimanja obiteljskih fotografija? Itko...? Išta...? - upitala je Batinić svoje pratitelje.

U komentarima su joj se odmah javile majke sa savjetima. "Obećaj im nešto zauzvrat", "Ajmo brzo poze, tko najbolje ispadne dobiva najveći sladoled! Smiješak!" Pokušaj ovako Marijana", nizali su se savjeti.

Podsjetimo, voditeljica je s dizajnericom Kristinom Burjom i stilisticom Ivom Gradišer nedavno osmislila modnu kolekciju – IKona.

- IKona je rezultat naše dugogodišnje suradnje u kojoj je sva odjeća zajedničkim snagama bila kreirana za mene. Većinom znam što želim te kakvi krojevi i boje mi stoje, a cijela je poanta u tome da se dobro osjećam u onome što nosim i svi znamo da to i nije najjednostavnije postići. Nekako nam je uvijek polazilo za rukom uskladiti moje želje s Ivinim i Kristininim idejama i kreativnim vizijama. Odabir kvalitetnih materijala i boja bio nam je imperativ, a u ovom užurbanom tempu života koji vodim posebno mi je postala važna ta multifunkcionalnost odjeće. Zato smo se odlučili na komade koji su, uz manje preinake i modne dodatke, nosivi u raznim prilikama, lako se mogu modificirati i prilagoditi različitim tipovima žena. Svaki put kad bismo napravile neki unikatan komad dobivale smo jako puno upita gdje se to može kupiti i shvatile da te komade trebamo raditi i za druge, i to na onoj razini na kojoj se svaki komad može maksimalno personalizirati. Tako smo se i odlučile na ovu kolaboraciju - otkrila je Batinić u intervjuu za Večernji list.

