Marijana Batinić iskreno: Nekad sam kukala! Danas pazim što želim!

Iza voditeljice Marijane Batinić je godina u kojoj je rodila djevojčicu i ostvarila zavidne poslovne uspjehe. Ipak, kao ni većina njezinih kolega, pamtit će ju i po brojnim lošim stvarima: od pandemije do potresa, straha za zdravlje svojih bližnjih i čežnje za povratkom na „staro normalno“.

Uspješna Splićanka upravo se zato, objavom na Instagramu, prisjetila kako se prošle godine u ovo vrijeme spremala za razne evente. Povremeno joj je to bilo i naporno jer bi radije ostala s obitelji u toplini doma, a često su, kao i mnoge druge, smetale gužve koje uvijek u Zagrebu vladaju u prosincu. Ipak, iz objave je jasno kako joj to više nije problem te kako je shvatila da joj je baš tada bilo lijepo. U postu pored fotografije je napisala:

-Evo upravo me podsjetio gdje sam bila prošle godine u isto vrijeme 😩

Nekad sam kukala da mi se ne da ići na evente, kako mi je tlaka to pirlintanjee”, umaraju me adventske gužve, previše mi je ljudi na tim silnim događanjima u prosincu, a danas... Danas pazim što želim 😬🙄 uz to je stavila i heštegove #pazištoželiš #202hardtimesmenisamjautegliraslaslmarijanabatinicnic

U brojnim komentarima jasno je kako se većina njezinih prijatelja i obožavatelja prepoznala u tim riječima.