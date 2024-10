Crveni i plavi tim osmislili slasne taktike za osvajanje nepca žirija i gostiju!

LJUBAV JE NA SELU

Željko o odluci da izbaci Petru: 'Ne vidim se s njom u budućnosti'

Moje suze su uvijek iskrene i naravno bilo mi je žao, ali sve je to show, a da li su Marijine i Vesnine suze bile iskrene, to ne mogu komentirati. To je njihova osobna stvar, kazao je Željko