Maja Šuput iskreno: Tužna sam, s knedlom u grlu i nervozom u trbuhu. Ovo je zločin. Nemam blaže riječi

U utorak se dogodio novi preokret u sudskom sporu između Severine i Milana Popovića. Naime, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ova odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice. Nakon ove odluke brojne poznate Hrvatice stale su u obranu Severine. Marijana Batinić, Iva Radić, Pamela Ramljak, Blanka Vlašić i brojne druge poznate dame postavile su pitanje do kada će dijete biti žrtva sustava. U srijedu se o cijeloj situaciji oglasila i Maja Šuput.

"Od jučer pokušavam napisati nešto smisleno. Ali mi ne ide. Svaka riječ koja mi padne na pamet je toliko ružna i puna gorčine. Od jučer sam tužna, s knedlom u grlu i nervozom u trbuhu. Na samu pomisao na ovu nepravdu. I sama kao mama jednog sina osjećam sve što jedna mama može osjećati kad nema svoje dijete pored sebe. A dijete mora biti sa mamom. Ovo je zločin. Nema blaže riječi. Podrška Severini" napisala je Maja Šuput na Instagram Storyju.

Na društvenim su se mrežama oglasili i brojni obožavatelji pjevačice koji su svjedočili neizmjernoj ljubavi majke i sina.

- Na koncertu, prije par mjeseci, bila sam točno nasuprot vrata, s kojih je ulazila Severina. Nakon nekog vremena, njezin sin je došao na vrata i gledao svoju mamu, ne jednom, već više puta je dolazio i gledao ju. Ona je za njega superheroj, i njegovo SVE. Ona za njega nije Severina, već MAMA! Mami diraj sve, ali nemaj nikada dijete! Samo me zanimaju, korumpirane institucije, KOLIKO KOŠTA OBRAZ? - napisala je jedna Severinina obožavateljica. Jučer nam je cijelu ovu situaciju komentirala i Severina.

Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku uime mojeg djeteta koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sustava, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su donijeli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja odvjetnica – izjavila je Severina i nastavila:

– Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dijete, bez kojeg sam bila 20 mjeseci, nećete se igrati s mojim djetetom. S kojim pravom. Moje dijete nije vreća krumpira s kojom ćete trgovati. Dodala je kako ovo može značiti da će opet svoje dijete viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju.

– Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji djeteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegova oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem govoriti da ne bih nekoga uvridila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam je sa svojim djetetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se suci štrajkom bore za svoje plaće, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dijete koje se izjasnilo da želi živjeti sa mnom, što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani – kazala je pjevačica.

