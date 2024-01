Poznate Hrvatice stale u obranu Severine: 'I dijete najveće zvijezde je samo nevino dijete - žrtva sustava!'

Nakon što se danas dogodio novi preokret u obiteljskoj parnici pjevačice Severine Vučković i njena bivšeg partnera, poduzetnika iz Srbije, Milana Popovića, poznate Hrvatice počele su se javljati javno i iskazivati podršku pjevačici.

Podsjetimo, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ta odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice, navodi Nacional.

Voditeljica Marijana Batinić javila se oko slučaja na Instagram Storyju.

"Ovo nije nikakav post podrške Severini, iako kao majka suosjećam s njom. Ovo je post podrške djetetu kojim se javno šuta i nabija kao da je lopta, a ne dijete koje ima pravo na djetinjstvo. Sudovi bi trebali prije svega voditi računa o pravima i dobrobiti djeteta. U ovoj mučnoj trakavici koja predugo traje ne presuđuju sudovi ni Severini ni Milanu, već malom nevinom Aleksandru. Opet mora pakirati kofere i opet napustiti vlastiti dom kao da je neželjeno dijete. Nepovratno se uništava njegov mali život, i to pred ocima javnosti. Tko će tom malom dječaku objasniti što se događa, tko će mu vratiti ukradeno djetinjstvo?!

Kad se ovako lopta s jednim dječakom pred očima svih nas, što se onda tek događa djeci koju ne vidimo... Ne ulazim u sudske presude ni njihov sadržaj, dijete je ovdje najveći gubitnik - njegov gubitak je nenadoknadiv. Biljka usahne kad je premještate po stanu, a ne jedanaestogodišnje dijete.

Severina će preživjeti, preživjela je i sve do sada, ali takav teret da se stavlja na leđa tom malom nevinom biću. Ono taj teret ne može nositi. Aleksandar nije Severina, nije Milan. I trebamo ga zaštititi. Kao i svako drugo dijete u njegovoj situaciji. Ne znam kako, ali znam da mu šutnja nikako ne pomaže. Pišu mi ljudi u inbox da nije jedina bla, bla, ima i gorih slučajeva itd.

Naravno da ima, ali bas zato i pišem ovo. Ovdje smo svi mi svjedoci i pratimo cijeli pravosudni reality show u kojem je osuđenik - dijete. I dijete najveće zvijezde je samo nevino dijete - žrtva sustava. I bas zato sto je dijete najveće zvijezde i moćnog poduzetnika, simbol trulog sustava.

Jednom je jedna javna bilježnica (gospođa Mila iz Splita) koja se odmah potom umirovila, donijela neku neobičnu 'potvrdu o činjenicama' kojom je spriječila moju obitelj da naplati svoja potraživanja za njihovo prodano zemljište i tako dozvolila u ovom trulom sustavu da moja obitelj bude pokradena. Pa sada ja pitam sve drage suce i odvjetnike (oprostite što kao pravnica to ne znam, nismo učili o tome) postoji li neka potvrda o činjenicama ili privremena mjera koja ide u korist djeteta, a ne samo bogatih poduzetnika? Neka pravna caka da se dijete opet ne seljaka?", napisala je u podužem Instagram Storyju.

"Zastrašujuće. U Srbiji im ne možeš niti prići, niti ih tužbom okrznuti jer su zaštićeni kao bijeli nosorozi. Zato u Hrvatskoj sudovi rade maksimalno brzo i, - ne smijem izgovoriti pa niti nisam, nego je sročila AI, a ona zna najbolje i tužite je ako je nešto pogrešno - vrlo često na štetu vlastitih građanina, odnosno hrvatskih državljanina", napisala je Nikolina Pišek pod objavom Severine.

"Lave moj", napisala joj je prijateljica Sonja Dvornik.

Uz Severinu je i Blanka Vlašić koja joj je u komentarima ispod objave ostavila srce.

"Još par godina i onda sin definitivno nikad više neće htjeti vidjeti " oca" a ovaj jadan više od muke neće znati kako bi te maltretirao. Dakle, da sud ne poštuje želje djeteta od 12 godina, strava", piše Pamela Ramljak.

"Ljubavi", napisala joj je prijateljica Iva Radić.

Cijelu situaciju komentirala nam je i Severina:

– Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku uime mojeg djeteta koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sustava, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su donijeli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja odvjetnica – izjavila je Severina i nastavila:

– Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dijete, bez kojeg sam bila 20 mjeseci, nećete se igrati s mojim djetetom. S kojim pravom. Moje dijete nije vreća krumpira s kojom ćete trgovati.

Dodala je kako ovo može značiti da će opet svoje dijete viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju.

– Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji djeteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegova oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem govoriti da ne bih nekoga uvridila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam je sa svojim djetetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se suci štrajkom bore za svoje plaće, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dijete koje se izjasnilo da želi živjeti sa mnom, što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani – kazala je pjevačica.

