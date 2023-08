Luka Ivanušec u sretnoj je vezi s kćeri našeg poznatog nogometaša: Poznajemo se od djetinjstva

Samozatajni vatreni i po svemu sudeći ne još zadugo igrač Dinama, Luka Ivanušec već je četiri godine u sretnoj vezi s Tijom Vugrinec, kćeri našeg poznatog umirovljenog nogometaša Davora Vugrineca. Tia igru svog dečka često prati s tribina Maksimira i velika mu je podrška, a 24-godišnji Luka je otkrio kako se počela razvijati njihova ljubav.

- Tia i ja poznajemo se iz djetinjstva. Dolazimo iz istoga grada, a prije četiri godine baš smo se upoznali. Odmah mi se svidjela zbog pameti i ljepote, a danas mi je uz obitelj najveća podrška u ovom što radim i bila je iznimno ponosna na nastup u reprezentaciji - izjavio je Luka za Story. Ljetno odmor su proveli na Pagu s prijateljima.

- Već godinama dolazimo ovdje jer je pravo mjesto za opuštanje. Ljeto mi je omiljeno godišnje doba. Odmaram se na plaži, volim sunce i plivanje, to me baš opušta, a navečer odemo do grada u šetnju - opisao je u razgovoru Luka kako je proveo dane odmora. Spremno je odgovorio i na pitanje planiraju li uskoro svadbu.

- Ne opterećujemo se vjenčanjem, lijepo nam je zajedno - kaže Ivanušec koji je nogomet počeo igrati kao devetogodišnjak u NK Novi Marof. Tamo mu je prvi trener bio Milan Miketek, a njegov talent primijetio je i trener Zoran Kastel, koji je htio da Luka dođe u Varaždin, te se to i dogodilo kad mu je bilo 12 godina.

Nije to bilo lako organizirati radničkoj obitelji, Ljubešćica je 25 kilometara od Varaždina pa su ga roditelji vozili na trening poslije škole. No, kad je krenuo u srednju školu u Varaždinu, bilo je već lakše jer je odmah poslije nastave išao na trening. Završio je srednju Prehrambeno-tehnološku školu, zanimljivo je da je praksu obavio u zagrebačkoj tvornici Kraš, koju je poslije s Nenadom Bjelicom i cijelom momčadi obišao i rado se prisjetio svojih radničkih dana.

Nakon što je maturirao u Zagrebu je upisao fakultet te ga i završio, s 22. godine na zagrebačkom Sveučilištu Libertas završio je studij sportskog menadžmenta i ima titulu prvostupnika ekonomije te iza imena i prezimena može staviti kraticu bacc. oec.

