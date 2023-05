Lovro Juraga i Vjeko Ključarić pobjednici su 12. sezone showa 'Zvijezde pjevaju'

Dvanaesta sezona showa 'Zvijezde pjevaju' došla je do samog kraja, a u finalnoj emisiji pobjedu su odnijeli mladi glumac Lovro Juraga i njegov glazbeni mentor Vjeko Ključarić. - Lovro me toliko čudno zagrlio da sam zagrizao jezik pa sam ostao bez teksta. Hvala produkciji što me pozvala i dala mi Lovru - rekao je odlično raspoloženi Vjeko nakon pobjede. - Hvala svima koji su nas podržavali i gledali, vidimo se nekom drugom prilikom - dodao je Lovro.

U finalu su bili i glumica Lucija Šerbedžija i njezina mentorica Ivanka Mazurkijević te Davor Jurkotić i mentorica Gina Damjanović, a gledatelje su kroz finale vodili Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

Članovi ocjenjivačkog suda, Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca, u finalu nisu imali tako važnu ulogu jer su pobjednika na kraju birali gledatelji. No, u prvom dijelu emisije, dok su još tri bila para u igri, gledali smo još jedan novitet sezone: uz pjesmu žanra koji im je preostao, parovi su izveli i pjesmu koja je zvijezdi obilježila život i saznali cijelu priču koja stoji iza te pjesme.

Finale su otvorili svi natjecatelji koji nisu ušli u finale zajedničkom izvedbom, a u show programu nastupili su Jure Brkljača i Dino Petrić i premijerno izveli svoj zajednički singl, a posebnim nastupom kraj sezone obilježio je i Mario Lipovšek Battifiaca.

Emisiju su otvorili Gina i Davor pjesmom 'U mojoj ulici'. Danijela je rekla da je Davor dao potpunog sebe, dok je Mario kazao da je od prve emisije mislio da Davor samo zijeva ali u finalu je pokazao da on i pjeva. Za svoju izvedbu dobili su 28 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Idući su na scenu stali Lovro i Vjeko uz pjesmu 'Pelin i med'. Mario je rekao Lovri da je u svakom žanru sjajan pa tako i u današnjoj baladi, dok mu je Marko rekao da je on najbolji pjevač ove sezone. Danijela se složila sa svim izrečenim. Za svoju izvedbu Lovro i Vjeko dobili su maksimalnih 30 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prvi set pjesama zatvorile su Lucija i Ivanka pjesmom 'Where the Streets Have No Name' legendarnog irskog rock sastava U2.

Marko je rekao Luciji da ona koji god žanr da pjeva, osjećala se u njemu sigurno ili nesigurno, voljela ga ili ne, donese svjetlost na pozornicu. Danijela je rekla da joj se sviđa prijateljska energija ovog para dok je Mario rekao da je prekrasno vidjeti koliko njih dvije uživaju u ovom natjecanju. Za svoju su izvedbu dobile 28 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Drugi krug natjecanja otvorili su Davor i Gina pjesmom Prošeći se z manun po Kvarneru. Izvedba Gine i Davora posebno je ganula Maria koji je zaplakao, a potom im se zahvalio na prekrasnoj izvedbi iz duše. Emocije nije mogla suspregnuti ni Danijela. - Nije bitan ton jer kad duša pjeva to je najljepša pjesma na svijetu - rekla je Danijela. Za svoju izvedbu Gina i Davor dobili su maksimalnih 30 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Lovro je kao pjesmu koja mu je obilježila život odabrao legendarni Nocturno Olivera Dragojevića koji je također izazvao emocije kod žirija. Mario ih je pohvalio na izboru pjesme i rekao da je izvedba bila sjajna s čim su se složili i Marko i Danijela. Za svoju drugu izvedbu Lovro i Vjeko dobili su maksimalnih 30 bodova. - Nisam se oporavio od prve priče, kamoli od druge - rekao je Mario. -Ovo je prva sezona gdje imamo pjesmu koja zvijezdi nešto znači i mislim da bi je trebali ukinuti - komentirao je Tolja, pritom misleći na to što je ova kategorija suviše emotivna za žiri i natjecatelje.

Foto: Dario Njavro/HRT

Lucija i Ivanka otpjevale su pjesmu Reality. Marko je pohvalio Luciju da je opet donijela svjetlost na pozornicu, dok je Mario rekao da su njega vratili u dane djetinjstva i prvih ljubavi. Za svoju su izvedbu dobile maksimalnih 30 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon drugog kruga natjecanje su napustile Lucija i Ivanka, dok su u samom finalu ostali Davor i Gina i Lovro i Vjeko. Treći krug natjecanja otvorili su Davor i Gina pjesmom Ne pitaj za mene, Lovro i Vjeko odabrali su rock pjesmu Zitti E Buoni. I jedan i drugi par osvojio je maksimalnih 30 bodova od žirija u posljednjem krugu.

VIDEO Princ Harry se pojavio bez Meghan, krunidbu je pratio iz trećeg reda