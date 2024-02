Lovre Klaru više ne smatra srodnom dušom: 'Hvalio sam je svima, no uspostavilo se da je gora od gorih'

Nakon vjenčanja Nikoline i Antona svi su parovi jako veseli krenuli na medeni mjesec bolje upoznati osobu s kojom su u braku…

Tina i Tiago došli su u Italiju. „Zaljubljujem se u nju, ali vidjet ćemo kako će proći, još me upoznaje i sve će se otkriti usput“, rekao je Tiago dok Tina smatra da im veliki problem stvara jezična barijera, da je jako energičan i da je često prekida dok govori. „Vidim da su mu i pokreti brzi, puno priča, glasan je… Mislim, i ja sam, ali za njega sam ništa. Trebam se još naučiti kako s njim komunicirati“, dodala je.

Josip i Renata stigli su u Sloveniju, a ona smatra da njihov odnos razvija u prijateljskom smjeru i sviđa joj što je njezin suprug veseljak. „Rekao bih da smo na istoj točki gdje smo i bili, ali osjećam da nešto gaji prema meni, samo treba vidjeti što. Njoj treba puno više vremena“, objasnio je Josip. Ana i Alen stigli su u Italiju, a on primijetio da ga Ana stalno podbada. „To ne može uspjeti kod mene. Ako vidim da netko ide podbadati, ja ću prvi stati na loptu, nema smisla tako razgovarati ni s kim“, rekao je Alen.

Filip i Tamara stigli su u Istru. „Još uvijek ne smatram da sam u braku, nego ovo doživljavam kao zabavu, druženje, upoznavanje nove osobe tako da mi je prijateljski sve super“, objasnio je Filip, a slično misli i Tamara. Klara i Lovre smješteni su s Renatom i Josipom u Sloveniji. Renata je hvalila Josipa da je dobar i pristojan prema njoj te da je nasmijava a Lovre je još na momačkoj rekao kako misli da „neshvaćen momak“, odnosno, čudak.

Tamari i Filipu pridružili su se Anton i Nikolina. „Mislim da će sad biti bolje druženje, zafrkancija i neće biti dosadno“, rekao je Filip, a zatim su prepričavali dojmove sa svadbi. „Čini mi se da su se Tamara i Filip dosta povezali, da su oboje pozitivni i da im je ugodno jedno s drugim“, rekla je Nikolina.

Novi je dan, Tamara je pripremila doručak za Filipa i sebe, isto je napravio i Alen, no Anu to nije impresioniralo. U to vrijeme Tina i Tiago zabavljali su se na ulicama Venecije. „Mislim da nisam romantičan, ali kad si tamo, nešto je drugačije. Obožavam taj grad, Italiju, kulturu, muziku, sve“, rekao je Tiago. Renata i Klara pričale su o muževima - Klari je Lovre zgodan, dobar i simpatičan, ali dalje su u prijateljskoj zoni i ne zna hoće li nešto više biti. Renati je Josip zanimljiv, ali se pribojava da mu je dosadna jer je on stalno spreman za neku akciju.

Nikolina i Anton na biciklima su razgledavali Istru, Ana i Alen dan su provodili na plaži, Josip i Renata išli su uspinjačom u planine, a Tiago je razveselio Tinu lijepim darom - lepezom. „Što se tiče Tiaga i mene i izmjenjivanja nježnosti, mogu reći da je njegov jezik ljubavi dodir, voli pokazivati nježnosti - ne samo prema nego prema svim ljudima jer je jako osjećajan“, rekla je Tina.

Klara i Lovre vozili su se po Bledskom jezeru i ona je počela primjećivati mane kod svog supruga. „Previše je onoga - kako ti kažeš, tako ćemo… Sve je to super, ali daj malo muške inicijative“, rekla je Klara koja ne voli toliku popustljivost i neprestano ugađanje. „Vidim da se trudi, pazi na sitnice…, ali radi sve kontra i sve naše ide nizbrdo“, dodala je.

Tijekom ručka Josipa je malo mučila tišina iako su to oboje tumačili da je zbog pogleda na prekrasnu prirodu, Ana je nastavila podbadati Alena, a Tina i Tiago uživali su u gondoli i Tina je otkrila da se Tiago dobro ljubi. Nikolina i Anton tražili su tartufe uz pomoć obučenog psa - Nikolina je uživala, no Antonu je to sve bilo dosadno te je dodao da ne može biti uzbuđen kao pas koji je pronašao tartufe.

Lovre smatra da je Klara jedna od rijetkih osoba koja mijenja raspoloženja više nego on te joj objasnio da je to kompliment. „Primijetila sam da si dosta nesiguran. Ne znam kakav si vani, ali mislim u vezi ovoga svega“, rekla je i dodala da nema svoje mišljenje, a Lovre je to protumačio da ga moli da ne bude slabić. „Ne doživljavam uopće što ona govori zato što je kontradiktorna i dvolična osoba koju sam pogrešno procijenio“, rekao je Lovre i dodao da voli kad ga vrijeđaju jer ga to tjera naprijed.

„Neki njegovi stavovi i pogledi na život, na posao, ljude i žene tako su kritični i loši“, rekla je Klara dok Lovre smatra da je pogriješio što je bio predobar i previše ugađao. „Da hoću dijete, rodila bih si i odgajala ga. Što ću s čovjekom od 34 godine, da ga odgajam?“ komentirala je i dalje se čudeći što je izjavio da voli da su ljudi grubi prema njemu i vrijeđaju ga. Nakon još jedne rasprave je li njemu bitno mišljenje drugih ljudi Klara je zaključila: „Možda je previše je osakaćen u djetinjstvu i mladim godinama.“ Lovre je komentirao da je njoj bitno što drugi misle, a ne njemu.

Ana i Alen i dalje su se družili na plaži. „Bilo nam je lijepo. Čini mi se da sam ja više uživala; njemu je bilo hladno, vjetrovito, imao je prigovore sitne na sve, ali bilo je lijepo i slagali smo se dobro, zbijali šale, razgovarali smo“, rekla je Ana. Nikolina je dovela Antona u Grožnjan, gdje joj je Anton kupio lančić s privjeskom na psića, a kad ga je zagrlila, Nikolina je primijetila da mu je i dalje nelagodno. „Vidim da ćemo trebati još malo vremena da bude opušteniji u mom društvu“, zaključila je.

Tiago je priznao Tini da ju je jako teško pročitati jer je s njom svaki dan rollercoaster. „Danas smo bili opušteni i dobro raspoloženi, izgleda da Tiago baš radi na našem odnosu“, zadovoljno je komentirala Tina, a Tiago je otkrio da mu je sve lako s njom. „Par iz snova za medeni mjesec“, rekao je. Josip i Renata otišli su na vožnju biciklima, ali nisu daleko stigli jer Renata nije uspijevala voziti bicikl. „Ništa zato, nikakva drama“, rekao je Josip i zaključio da bi bilo bolje da ostave bicikle i uživaju uz potok. „Taj parfem je toliko seksi“, govorio je Renati i dodao da ovakve tragikomične situacije zbližavaju ljude.

Lovre je nabrajao što će raditi i podbadao Klaru da se druži s Josipom ako ne želi s njim te dodao kako ga iritira i da ga ne može vidjeti nacrtanog. Tamara i Filip pričali su da su Nikolina i Anton slični njima. „Mislim da se iza njegove čvrste maske krije emotivac, samo ne znam želi li on to ili ne zna pokazati. Topla je osoba tako da ima mogućnosti da to i pokaže u jednom trenutku“, rekla je Tamara dok je Filip otkrio da nije romantičan. „Kao osoba mi je Tamara prva liga, zasad imam prijateljski odnos s njom. Dosta je hiperaktivna, nisam se naviknuo biti s takvom curom, ali zabavna je“, priznao je.

Anton je priznao Nikolini da mu je težak ovaj period upoznavanja, ali ga je smirilo to što se i ona pribojava zajedničkog života jer do sada nikad nije živjela s nekim, što mu je bilo dosta čudno. Nikolina je otvoreno pitala Antona sviđa li mu se kao osoba, na što je rekao da još ne zna može li među njima biti nešto više. „Kad se preselimo zajedno, mislim da će sve biti jasnije“, zaključio je.

Klara je primijetila da je Lovre ljutit iako je on tvrdio da nije. „Šutnja je zlato“, dodao je, a potom su dobili zadatak da si postavljaju pitanja. Klara je rekla da je Lovrina kvaliteta to što je prati i sluša, a nije ju se dojmilo njegovo negativno razmišljanje. Lovre je sarkastično govorio da mu se Klare sviđa što je uvijek ista i pred kamerama i kad su sami, samo pozitivne stvari može reći o njoj te dodao: „Impresioniralo me što me uspjela prevariti i na tome svaka čast. Hvalio sam je svima da je top osoba, no onda se uspostavilo da je gora od gorih“, rekao je Lovre i nastavio da je njegov razlog što je ovdje došao sve osim toga da bude influencer ili se probije na bilo kakvo tržište, kao većina kandidata.

