Loto djevojka nakon 10 godina okreće novu stranicu: Sada mi se čini da ne bih prihvatila nikakvu emisiju

Loto djevojka Dunja Mutevelić (35) odlučila je okrenuti novu stranicu u svom životu. Prvo televizijsko iskustvo stekla je upravo u “TV Bingo Showu” dok je još bila studentica Ekonomskog fakulteta, a koliko su je gledatelji zavoljeli i koliko se dobro snašla, govori i podatak da je na toj poziciji bila punih deset godina. No nakon toliko godina došlo je do zasićenja te je odlučila krenuti drugim putem. Kako joj je majka oftalmološka kirurginja, pridružila joj se u poliklinici u kojoj se, kaže, još uvijek snalazi. Iako je otišla iz emisije kojoj je bila zaštitno lice, medijima ipak nije rekla konačno zbogom te je i dalje imamo prilike viđati u emisiji “Dom na kvadrat”. Zašto se odlučila na zaokret u karijeri, čega se u tom poslu konkretno zasitila, što misli o estetskim zahvatima, kako i zašto je završila njezina karijera modela te je li zaljubljena, sve to otkrila nam je u iskrenom razgovoru.

Nakon čak deset godina rekli ste televiziji zbogom, barem na neki način. Kako ste se odlučili na tu odluku?

Dugo sam se bavila mišlju o odlasku, ali na neki način rutina i odlična ekipa s kojom sam radila moju su odluku prolongirali iz dana u dan. Kako je krenula cijela priča s estetikom i otvaranjem estetske poliklinike, samo se sve ubrzalo. Pristizalo je sve više posla oko priprema za otvaranje, organizaciju i vođenje samog posla, a bilo je sve manje vremena za odlaske na televiziju.

Iako ste rekli da je došlo do zasićenja, sjećam se da ste još prije tvrdili kako obožavate taj posao i da biste ga radili što dulje. Čega ste se točno u voditeljskom poslu zasitili?

Loto je odličan posao kada ga dobiješ i kada si student. Ali kada se počneš baviti svojim zanimanjem, onim za koje si se školovao, dođeš do trenutka da jednostavno moraš odlučiti kojim putem krenuti. Sasvim je normalno da nakon više od deset godina rada iste emisije dođe do zasićenja i želje za promjenom. Najgore mi je padalo ljeti kad sam morala juriti svaki tjedan s Hvara, gdje ljetujem, kako bih odradila emisije.

Znači da ne biste prihvatili ponudu da vodite npr. neku veću emisiju?

Sada mi se čini da ne bih prihvatila nikakvu emisiju jer sam sasvim u drugom filmu što se tiče posla, estetika mi je nešto novo i interesantno, ali treba se voditi onom “nikad ne reci nikad”.

No niste u potpunosti otišli s televizije, još vas imamo prilike gledati u “Domu na kvadrat”. Kako balansirate snimanja i posao u poliklinici?

“Dom na kvadrat” snima se jednom tjedno, ta snimanja ne idu uživo kao Loto, tako da se vrlo lako dogovaram s ekipom s kojom radim, jako su dragi, fleksibilni i izlazimo si u susret. Jedan posao prilagođavam drugome i obrnuto, i uistinu sve dobro funkcionira.

Vaša je majka oftalmološka kirurginja i vi ste joj se pridružili u poliklinici. Vas medicina nikada nije zanimala?

Nažalost, medicina me nikada nije zanimala, ni mene ni brata, što je šteta. Ali nadam se da ću moći dati svoj doprinos kao ekonomistica. Uz mamu sam puno naučila o samoj estetici i s vremenom me počela sve više zanimati, ali u njen posao se ne miješam, ona je stručnjakinja za to, a ja odrađujem svoj dio posla.

Kako ste se snašli na novom poslu?

Iskreno, još uvijek se snalazim. Ali imam veliku pomoć iskusnijih kolega, drago mi je da smo dobar tim i da je ugodna radna atmosfera. Svaki dan učim i razvijam se uz njih.

Kakvi su vaši stavovi o estetskim zahvatima, čemu biste se i sami podvrgnuli?

U današnje vrijeme estetska je medicina otišla toliko naprijed, imamo toliko neinvazivnih tretmana koje ja osobno obožavam. Estetski zahvati tu su s ciljem da se ne vidi da smo nešto radili, nego da samo izgledamo “uredno”. Volim to usporediti s bojenjem kose; nećemo dopustiti da nam izrast naraste do uha pa onda obojiti kosu, nego ćemo je redovito održavati da nitko ne primijeti da smo uopće imali izrast.

Neki smatraju da ne treba miješati privatno i poslovno. Što vi mislite o tome?

Rad s obitelji ima, naravno, brojne prednosti, ali najveća je mana što se ne odvaja privatno i poslovno pa tako nerijetko doma za ručkom povedemo priču o poslu.

Inače, od srednje škole krenuli ste i s modelingom, a i u to vas je gurnula majka. Kada i zašto ste prestali s revijama i snimanjima?

Modelingom sam se bavila od 14. godine, taj posao naučio me odgovornosti i točnosti. Čim sam počela raditi TV Bingo 2011., prestala sam s revijama, samo bih odradila snimanje reklama, što je odlično i od čega ni danas ne bježim.

Vrlo zanimljiv podatak o vama je i to što uopće niste na društvenim mrežama. Kako to?

Nikad me nisu zanimale društvene mreže, nisam se u tome našla, meni je osobno sve to čudno i neprirodno. Odlična reklama sigurno, ali ne treba ići protiv sebe.

Srca gledatelja osvojili ste vrlo brzo nakon što ste došli 2011. na televiziju. Niste nikad dobili želju s njima podijeliti fotografije sa snimanja, otvoriti Instagram?

Ja baš jednostavno nisam tip za to, nemam potrebu dijeliti neke svoje osobne stvari s drugim ljudima, jer mislim da ljude ne zanima što sam jela za ručak, jesam li bila kod frizera, jesam li snimala ili ne. I da odem u tom smjeru pa otvorim Instagram, bojim se da bih u tome bila vrlo nespretna, jer to ne bi bila prirodna ja. S druge strane, svoje privatne trenutke volim dijeliti s dragim osobama uživo. Neka privatno ostane privatno.

Iako ste već deset godina u javnosti, vrlo se malo zna o vama, a pogotovo o vašem privatnom i ljubavnom životu. Jeste li zaljubljeni?

Kao što sam rekla u prethodnom pitanju, privatne trenutke baš volim držati u krugu sebi dragih i bliskih ljudi.

