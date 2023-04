Let 3 u Londnu izveo 'Ero s onog svijeta', Prlja u nevjerici nakon što je susreo svog dvojnika

Sinoćnjim nastupom pred 2000 ljudi u krcatoj londonskoj dvorani Here at Outernet Let3 je uspješno zaključio niz promotivnih nastupa uoči puta u Liverpool na završni dio natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Scene koje smo gledali u Varšavi, Tel Avivu i Madridu ponovile su se i u Londonu, a prvi vrhunac dogodio se već prije samog nastupa kada je Let prolazio pored fanova koji su čekali ulazak u dvoranu.

Čim su ih ugledali engleski obožavatelji Leta i Eurovizije u glas su zapjevali ‘Mamu ŠČ’ u čemu im se odmah pridružio bend. Uslijedila su brojna fotografiranja i kratki susreti s fanovima od kojih su mnogi nosili ŠČ obilježja, a jedan od njih u potpunosti se pretvorio u Prlju odnosno njegovog dvojnika.

Nakon ovakvog uvoda bilo je jasno da nas čeka još jedan sjajan nastup hrvatskih predstavnika.Ovoga puta prvo su pred punom dvoranom izveli ‘Ero s onog svijeta’ predstavljajući tako engleskoj publici svoju verziju velikog djela hrvatske kulturne baštine s potpisom Jakova Gotovca. Dugi pljesak publike pokazao je da je ‘Ero’ bio pun pogodak, a onda je uslijedila od fanova dugo očekivana izvedba ‘Mame ŠČ!’. I opet smo gledali i slušali zborno pjevanje, ovacije i potpunu euforiju u trenutku skidanja kostima koji su i ovdje do kraja osvojili publiku. Puni dojmova nakon kratkog ali uspješnog puta u London Letovci se upravo vraćaju u Hrvatsku i bez predaha nastavljaju akcije i pripreme za svoj skori nastup u Liverpoolu.

