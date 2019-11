Lepa Brena otvorila vrata svoje vile: 'Sve što mogu platiti, ne radim sama'

Danas sam bila domacin redakcijama @rtl_exkluziv @gloria.hr @klub7hrt u svom domu povodom koncerta u Zagrebackoj Areni 14. i 15.-og decembra. Bilo je zadovoljstvo druziti se sa vama! ❤️

A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Nov 7, 2019 at 10:21am PST