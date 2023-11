Lara ispala iz showa i slomila se pred žirijem: 'Napokon sam počela vjerovati u sebe'

Kad je Lara saznala da nije uspjela biti bolja od svoja dva rivala u stres-testu – Josipa i Manuela, rasplakala se pred žirijem. „Napravila sam veliki korak za sebe. Napokon sam počela vjerovati u sebe i napraviti nešto dobro za sebe. Moj cilj da postanem kuharica se već ispunio, sada idem dalje graditi karijeru“, kazala je.

Dok su replicirali jelo chefa Marina Pleše Lara je izvlačenjem brojeva dobila treću, Josip drugu, a Manuel prvu radnu jedinicu. „Nije mi nimalo fora i nimalo smiješno“, rekla je ona, no zahvaljujući radnoj jedinici na kojoj se nalazila, mogla je postaviti četiri umjesto prvo najavljena dva pitanja.

Prilikom izrade jela, natjecatelji nisu imali recept nego su morali slijediti korake kako ih je radio chef Pleše. Pri tom su trebali biti jako precizni u gramažama, da sve bude onako kako treba, ali kako je prebrzo govorio, Lara je iskoristila svoje prvo zvono za ponavljanje točnih gramaža. Manuela je zbunio korak s jajima koji im je demonstrirao chef, pa je na savjet chefa sve morao raditi ispočetka. Isto se dogodilo i Lari, te su njih dvoje utoliko bili u zaostatku. Iako je bio najbliže chefovoj radnoj jedinici, Manuelu to nije pomoglo jer, kaže, nije bio baš tako blizu da bi sve vidio. No na kraju je bio zadovoljan tanjurom, sviđao mu se izgled, ali za okuse je trebalo pričekati ocjenu žirija.

Probavši sve replike njegovog jela, chef Pleše naglasio je da su se tanjuri razlikovali u nijansama. Tehnički su jako dobro odradili na tanjuru, a najbolje je to napravio Josip. „Grizem sada na finale“, istaknuo je Josip kad je to čuo. Manuelu je u jelu nedostajalo soli, a on je uvjeren da je to zbog inćuna jer je precijenio slanoću koju će oni donijeti jelu. Kod Lare su inćuni bili veći, pa su pojačali slanoću kod jela.

„Jako nam je teško bilo ovo odlučiti“, rekao je Melkior i dodao da MasterChef napušta Lara. Kad je čula da joj je došao kraj u ovom natjecanju ona nije mogla suzdržati suze te poručila da je istina da MasterChef mijenja život. „Promjeni vas prvo kao osobu. Otvori vam neka nova vrata, upoznala sam puno ljudi koji su predivni“, rekla je Lara za kraj.

