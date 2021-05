Katarina Baban: 'Nedostaju mi Slavonci. To su posebni, topli ljudi široke duše'

Zanosna osječka glumica Katarina Baban (32) još je jednom dokazala da je majstorica šarolikih transformacija. Sudjelovanjem u najnovijoj sezoni showa “Tvoje lice zvuči poznato – All Stars” nikome nije promaklo da se dobro snašla u novim izazovima. Ove ćemo je subote – za iznimnog prikazivanja showa – gledati u ulozi kongoanskog pjevača Maitrea Gimsa, inače bivšeg člana hip hop grupe Sexion d’ Assaut. O umijeću preobrazbe, njezinim izazovima, ali i kakva je kada sve maske padnu, lijepa glumica progovorila je za Večernji list.

– Dosad mi je najdraža transformacija bila u Elenu Foureiru jer je bio jako atraktivan i zahtjevan nastup te Lady Gagu jer ju privatno jako volim. Pjesmu koju sam dobila obožavam od prvog trena kad sam ju čula pa sam posebno uživala u toj točki – kaže nam na početku razgovora Osječanka, ali ne skriva da je bilo i onih zahtjevnih izvedbi zbog kojih se dobro namučila.

– Najteži mi je bio Grašo jer ima specifičan vokal, nimalo sličan mome pa sam se jako mučila kako bih mu se makar malo približila u imitaciji – govori Baban, koju smo pitali ima li neostvarenih želja u pogledu transformacija s obzirom na to da je prije ovoga sudjelovala u petoj sezoni showa. – U svojoj sezoni imala sam genijalnih izvođača, poput Rihanne, Shakire, Jasona Derula, Princa, Jelene Rozge... i sad kada sam to zaokružila s Lady Gagom, moram priznati da nemam više što poželjeti! – sa smijehom kaže Katarina koja se osim glumom i transformacijama, bavi i dizajnom, i to vrlo uspješno.

– Dobra je organizacija ključ uspjeha – tvrdi nam predana Slavonka, koja za sebe kaže da je velik radoholičar koji obožava raditi. – Kad radim nešto što volim imam energije do preksutra! – govori poduzetno mlada dama koja je ljubav prema dizajnu razvila slučajno, a danas je ponosna vlasnica brenda Lilith by Katarina Baban. – Krenulo je iz hobija i znatiželje. Upisala sam tečaj šivanja jer sam željela to naučiti s obzirom na to da mi je mama od malih nogu šila što god sam poželjela. Ubrzo sam upisala Profokus – školu za modu i dizajn te se paralelno uz glumački posao vratila u školske klupe. Nije prošlo puno vremena i otvorila sam svoj showroom te pokrenula brend. Roditelji su mi oduvijek najveća podrška u svemu. Svašta me kroz život zanimalo, a oni me nikad nisu kočili. Baš suprotno– sve što bi me zaintrigiralo poticali bi me da probam i saznam u čemu se vidim! – veselo govori radoholičarka uz koju je kroz sve uvijek i njezin partner, osobni trener Igor Subotić kojeg pozna još od školskih dana. – Uz njih je, naravno, i moj dečko koji me uvijek poticao, a pogotovo u onim trenucima kad sam mislila da ću odustati i ostaviti se svega – iskreno je rekla mlada glumica.

– Naša priča stvarno dugo traje te je imala uspona i padova. No detalje i pričice više volim zadržati za sebe. Ono što je najzanimljivije jest to da smo on i ja toliko različiti da to na neki magičan način genijalno funkcionira – kazala nam je svojedobno te dodala da ne smatraju forsiranjem kada ih pitaju planiraju li uskoro vjenčanje.

– Ne osjećam pritisak jer se mišljenjem drugih nikada nisam previše zamarala. Jako sam svojeglava pa uvijek radim po svom i samo onda kad ja to hoću – priznaje Baban, koja je u otkrila je li Igor ikada ljubomoran. – U ovom poslu, ako je partner ljubomoran ili nedostaje povjerenja i razumijevanja, veza jednostavno ne može opstati. Divim mu se na tome i to iznimno poštujem – pohvalila ga je glumica, koju smo dosad mogli vidjeti u serijama Nove TV “Drugo ime ljubavi” u ulozi Tamare Ramljak i u “Zlatnim dvorima” te u HRT-ovoj seriji “Crno-bijelom svijetu” u kojem je u posljednjoj sezoni utjelovila Sanju Doležal.

– Pojavljujem se u svega dvije epizode, ali mi je bio veliki gušt i zadovoljstvo utjeloviti Sanju Doležal – kaže nam svestrana glumica koja se ne odmara ni dana. – Radimo punom parom na ljetnoj kolekciji, ali trenutačno imamo toliko narudžbi da nikako da iziđemo s njom. Svadbe, maturalne i ostale svečanosti polako se vraćaju pa su djevojke pohrlile po haljine – objašnjava nam, a na pitanje može li izdvojiti omiljeni dizajn koji je dosad izbacila, nema odgovor. – Ne bih mogla izdvojiti samo jedan. U svakoj se kolekciji nađe jedna haljina ili artikl koji me posebno oduševi. Svaka nova kolekcija donosi pregršt novih modela i materijala – objašnjava Slavonka koju smo potom upitali nedostaje li joj rodni Osijek nakon što se otisnula. – Nedostaju mi Slavonci. To su posebni, topli ljudi široke duše. Tko god da ode u Slavoniju neće ostati gladan, žedan, nezbrinut i ne nasmijan – kaže Katarina sa širokim osmijehom na licu, koju publika, osim prema serijama, prepoznaje i po ulozi u komediji “Ništa ljubav samo seks” u režiji Renea Bitorajca. – On je, jednom riječju, genijalac. Ne znam može li se ijedan glumac ili glumica na našoj sceni mjeriti s njegovom brzinom i scenskom inteligencijom. On već na probi napravi genijalnu improvizaciju koja je spremna i za premijeru – rekla nam je svojedobno multitalentirana glumica koja nam je odala je li se u moru negativnih stvari koje je donijela pandemija koronavirusa dogodila i koja pozitivna.

Foto: Patrik Macek/Jurica Galoic/PIXSELL

– Ima čak nekoliko. Najbolje je što posao s brendom nije stao ni u jednom trenutku. Osluškivala sam publiku i svoju intuiciju te nisam stala s dizajniranjem i proizvodnjom. Unatoč svemu, ovo nam je najbolja i najuspješnija godina dosad! – tvrdi Katarina, u čijim su kreacijama dosad zablistale brojne poznate Hrvatice poput glumica Semente Rajhard, Martine Stjepanović i Jagode Kumrić. – Imala sam priliku i čast odjenuti puno kolegica sa scene, i glumica i pjevačica. Talentirane, ženstvene i uspješne žene nadahnjuju me te sam uvijek sretna kad jedna od njih nosi moju kreaciju. Nadam se da će se s godinama popis tih žena samo povećavati – kaže ambiciozna dizajnerica.

