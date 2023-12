Kandidati pred izazovom kao nikada do sad: Pašticadu moraju napraviti za 60, a šarana za samo 50 minuta!

Blagdanski obroci s MasterChef twistom uskoro će zamirisati najpoznatijom televizijskom kuhinjom. Naime, novi izazov upravo to traži od kandidata koji pokušavaju osvojiti titulu ovogodišnjeg MasterChefa. Najsigurnija u to da će dobro napraviti sarmu, Gaia je upravo ovo blagdansko jelo odabrala za sebe. Šarana je namijenila Luki, Manuelu i Sari, a pašticadu Ivanu, Dominiku i Petru. Budući da su jela koja kuhaju različita, takva su i dozvoljena vremena za kuhanje. Gaia je za pripremanje sarme dobila 55 minuta, ekipa koja priprema šarana 50 minuta, dok za spremanje pašticade kandidati imaju na raspolaganju 60 minuta.

„Ovo je gore od kunića. Ne znam što bih rekla“, komentirala je Ivana. Za kuhanje imaju pravo i na pet dodatnih namirnica. „Jako je izazovno, jako malo vremena i jako malo namirnica. Možda stres test i ne izgleda tako loše“, dodala je ona. Veliko iznenađenje u dućanu bio im je šaran koji je svježe ulovljen, a Sarah je primijetila da se još pomiče po dasci.

VEZANI ČLANCI

Dominik je u dućanu uzeo desetak mrkvi, kako bi nadomjestio ostalo povrće koje nije mogao uzeti. Gaia je dobila opciju zaustaviti Dominiku kuhanje na šest minuta. U slučaju da okrene dobiveni pješčani sat koji bi odbrojavao tih šest minuta, Dominik bi dobio jednu prednosti, a žiri mu je došapnuo i koju – šest dodatnih ruku.

Ne znajući za Dominikovu prednost, Gaia za sada nije upotrijebila dobivenu opciju. „Imam malu želju da ga stisnem. Koliko god smo prijatelji i protivnici smo. S druge strane ne želim okrenuti pješčani sat jer ne želim da me opere karma“, rekla je ona. No hoće li ipak koristiti ovu opciju do kraja kuhanja, doznat ćemo u sljedećoj epizodi hit showa MasterChef.

Nepoznati detalji iz života Olivera Dragojevića: Sestre mu preminule prije nego se rodio