Josipa Lisac obračunala se s hejterima na Facebooku: 'Nisam zlopamtilo, ali neke stvari ne razumijem'

Glazbenica Josipa Lisac ovo ljeto provodi radno. Nakon koncerta u Splitu na Sustipanu sredinom kolovoza Lisac ljetnu turneju nastavlja večeras na Trsatskoj gradini u Rijeci, a potom slijede i nastupi na Špancirfestu u Varaždinu 29. kolovoza i koncert u Đakovu 17. rujna.

Uoči nastupa u Rijeci Lisac se javila na svom Facebooku. Uz fotografiju na kojoj pozira uz more objavila je i poduži status u kojem se obračunala s hejterima.

“Nisam zlopamtilo, ali neke stvari ne razumijem…Ako me ne voliš, ako ti se ne sviđam; zašto si onda toliko opterećen sa mnom, zašto me ne ignoriraš? Zašto misliš o meni, zašto trošiš svoje vrijeme na mene, čega se bojiš?" započela je pjevačica svoju objavu.

"Ne sviđam ti se, ali te zanimam, silno se baviš sa mnom. Onda ja dođem do zaključka: možda ti se ipak sviđam, ali imaš nekih svojih problema, pa to ne možeš niti osvijestiti. Pogotovo mi nije jasno kada nekakvi takvi komentari dolaze od nekih osoba koje, za pravo reći, ne znaju ni tko su, ni što su. I onda se mislim, ako ti ne znaš tko si ti, što ti uopće meni imaš govoriti tko sam ja", zaključila je Josipa Lisac.

Foto: Ilustracija/Ivo Cagalj/PIXSELL Ispod objave odmah su se zaredali komentari njezinih štovatelja. "Josipa Vi ste institucija, mogu da Vas vole ili ne ali Vašu kreativnost i genijalnost nitko Vam ne može oduzeti!", "Bravo Josipa, to su ljudi koji imaju mnogo svojih problema,umjesto da njih rješavaju,zanimaju ih ljudi koje uopće ne poznaju, ali bitno je da pišu gluposti, za mene ste bila i ostala DIVA i ne mijenjajte se", "Nitko ne može biti vi draga Josipa! Obožavam vas od prvih dana svog života.... Magla je prva pjesma koju sam kao dvogodišnja djevojčica naučila pjevati..... Vaša originalnost, samouvjerenost, glas, pojava, karakter....sve to je čarobno i vrijedno divljenja... Negativni komentar može doći samo od onih tužnih, neispunjenih duša koje nemaju hrabrosti niti ideju što i tko zapravo jesu. Volim vas do neba kraljice moja", samo su neki od komentara obožavatelja.

