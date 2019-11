Jednu ženu voli više od 30 godina: 'Imati dijete u 21. godini bila je najbolja stvar u životu'

Udruga hollywoodskih stranih novinara s ponosom dodjeljuje nagradu Cecil B. DeMille za 2020. godinu Tomu Hanksu - objavio je sretnu vijest predsjednik udruge Lorenzo Soria, koja će slavnom glumcu biti uručena u siječnju sljedeće godine na dodjeli Zlatnih globusa. Thomas Jeffrey Hanks glumac je portugalsko-engleskih korijena.

S majkom Janet, koja je radila u bolnici, i ocem Amosom, kuharom, živio je sve dok se nisu rastali, a nakon toga otišao je živjeti k ocu sa sestrom Sandrom i bratom Rufusom, dok je s majkom ostao njihov najmlađi brat Jim.

Otvoreno je glumac govorio o tom razdoblju svog života, koji za njega nije bio jednostavan. Iako nije bio nesretan, u intervjuu za strane medije priznao je da se selio čak 10 puta u pet godina. - Moji bi rekli da nam nije bilo toliko zabavno, bili smo jadni. Ali, na neki način bilo je cool, puno smo se smijali - opisao je u svojoj knjizi Hanks. Srednju školu pohađao je u Oaklandu, Kaliforniji, dok je studentske dane proveo studirajući glumu, na koledžu od kojeg je na kraju odustao. Tada se Tom nije mogao izboriti za glavne uloge u predstavama, što je danas vrlo teško vjerovati.

Njegova ozbiljna glumačka karijera počela je 1984. godine. Dobivao je uloge u danas manje poznatim serijama, no zahvaljujući njima, uočio ga je jedan redatelj i producent, koji mu je odlučio dati priliku. Iako nije trebao imati glavnu ulogu u filmu "Splash" Rona Howarda, ona mu je ipak pripala, dok je film ostvario iznenađujuće dobar uspjeh i zaradu. Moderni James Stewart, prozvali su ga neki kritičari u njegovoj ranoj karijeri. Četiri godine poslije, kada je već imao nekoliko filmova iza sebe, Hanks je za ulogu u filmu "Big" zaradio i svoju prvu nominaciju u kategoriji najboljeg glavnog glumca za filmsku nagradu Oscar. Moderna era Toma Hanksa, kako ju je on sam nazvao, počela je s filmovima "Sleepless in Seattle", nakon kojeg je dobio status zvijezde romantičnih filmova te filmom "Philadelphia" iz 1993. godine. Za tu ulogu je izgubio približno 16 kilograma kako bi što uvjerljivije odglumio odvjetnika homoseksualca koji je obolio od AIDS-a i tuži tvrtku u kojoj radi zbog diskriminacije. Odlična i uvjerljiva gluma Hanksu ponovno osigurava nominaciju za Oscara, ali ovog puta zlatni kipić odnosi kao pobjednik. Da je izrastao u pravog glumca, potvrđuje već sljedeće godine kada ponovno uzima kip za najbolju glavnu mušku ulogu u danas već kultnom filmu "Forrest Gump". Iako mu 1998. godine kip za film "Saving Private Ryan" izmiče iz ruke, dobio je počasnu nagradu za najveću civilnu čast mornarice.

Njegov glas može se čuti i u sinkronizacijama nekih poznatih crtića, kao što je uloga šerifa Woodyja u crtanom filmu "Toy Story". Trebao je glumiti u filmu koji mnogi smatraju najboljim filmom svih vremena, "Shawshank Redemption", no priliku da glumi lik Andyja Dufresnea je odbio, baš kao Tom Cruise i Kevin Costner.

Uloga je naposljetku pripala glumcu Timu Robbinsu, kojemu je to bila uloga života. "Speed", "Groundhog Day" i "Jerry McGuire" samo su neki od filmova uz koje je stajalo njegovo ime, u kojima je glavnu ulogu ili odbio ili je nije dobio. Uz uspješnu karijeru, Tom Hanks u Hollywoodu je poznat kao glumac čiji je brak s glumicom Ritom Wilson jedan od najdugovječnijih. Njihova ljubavna priča pravi je materijal za romantični film koji bi bez dvojbe napunio kinodvorane. Još dok je Tom bio u braku, upoznao je Ritu, koja mu se svidjela, ali ostali su prijatelji sve dok se nije rastao od tadašnje supruge Samanthe Lewes, s kojom je dobio dvoje djece.

- Imati dijete u 21. godini bila je najbolja stvar koja mi se dogodila jer nisam pušio travu. Nisam se drogirao i nisam partijao - priznao je u jednom intervjuu. Ipak, smatra da su to rane godine te je jednom prilikom istaknuo da je čvrsto za to da se u brak ne ulazi prije 30. godine. U braku je s Ritom Willson, koji traje već 31 godinu, također je dobio dvoje djece, a tajna formula koja ih i nakon toliko vremena drži zaljubljenima vrlo je jednostavna.

- Vrijeme, zrelost i naša spremnost za intimnu vezu - objasnio je u gostovanju kod Oprah 2001. godine.

- Oboje znamo da, što god se dogodilo, bit ćemo jedan uz drugoga - i sve ćemo prebroditi - rekao je glumac, koji je u oba govora nakon osvajanja Oscara zahvalio upravo Riti.

Nagrada koju će primiti Hanks dodjeljuje se filmskim velikanima koji su obilježili tu industriju, a nakon više od 80 snimljenih filmova nema sumnje da ju ovaj 63-godišnji glumac zaslužuje.