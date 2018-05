Jedini u Hrvatskoj ušli smo na set prve HBO-ove serije koja se snima u regiji

Na ulazu u sjeverozapadni dio Zagreba, nedaleko od Gajnica, brežuljkasto je naselje u koje ni većina Zagrepčana nikada nije zagazila.

A na jednom od tih pitoresknih brdašaca, nevidljiva s ceste, vila je s bazenom u kojoj se ovih dana snimala prva serija u produkciji HBO-a na našim prostorima – serija “Uspjeh”. Naravno, vila je samo jedna od lokacija, serija se snimala posvuda po Zagrebu.

Novinar Večernjeg lista jedini je u Hrvatskoj imao pristup snimanju ovog projekta koji znači prekretnicu za regionalnu filmsku industriju. Ovdje se okupio rijetko viđen glumački ansambl iz Hrvatske i okolnih zemalja: od Gorana Bogdana, braće Navojec i Marije Škaričić, preko mlade i nepoznate, ali superatraktivne Tare Thaller, do Feliksa Fehmiua koji je za snimanje ove serije “potegnuo” iz New Yorka. A cijelu “simfoniju” vodi oskarovac Danis Tanović – HBO ipak nije ništa prepustio slučaju pa je redateljsku palicu dao u ruke jedinom redatelju iz regije s Oscarom u vitrini. Dok gledamo kako ova košnica savršeno funkcionira, s glumcima ispijamo jednu kavu za drugom.

– Danis mi je rekao: “Ne budeš li slušao, vraćaj se u New York praviti peciva” – dočekao nas je razigrani Feliks Fehmiu, sin legendarnog Bekima Fehmiua, koji uz glumačke ima i pekarskih izleta. Njegove pekarnice “Pain D’Avignon”, inspirirane francuskim pecivima, osvojile su New York i druge američke gradove, tako da se Fehmiu, kad i ne bi uspio kao glumac, ne mora brinuti za budućnost. No uspjet će, “Uspjeh” je jamac za to.

Najveći “krivac” za seriju, scenarist Marjan Alčevski, snažno je integriran u proces snimanja. Malo krupnije građe, teško ga je ne primijetiti u šumi glumaca, producenata i tehničara. Njegova priča koja je pobijedila na prvom regionalnom draftu HBO-a višeslojna je krimi-drama u kojoj jedan zločin poveže troje ljudi koji se do tada nisu poznavali.

– Sjećate li se zgrade u Londonu koja je izgorjela? Grenfell Towera? Da tog požara nije bilo, nisam siguran da bih sjedio danas ovdje s vama. Jer taj je požar u Londonu primjer balkanizacije svemira. To što se dogodilo tamo po našim se kriterijima ne bi smjelo događati u Londonu. U Zagrebu i Sarajevu da, ali ne i u financijskom srcu Europe. Kad nekom iz Londona kažem: “I Engleska se balkanizira”, to ga malo naljuti. Ali nisam ja to izmislio, činjenica je da se to događa – kaže Alčevski. Srce njegove priče u Novom je Zagrebu u kojemu Alčevski živi. Zanimljivo, on je doseljenik iz Makedonije, ali kao i mnogi drugi poznati došljaci živi u Novom Zagrebu koji rođenim Zagrepčanima baš i nije prvi izbor za život.

– Ovom sam pričom želio reći da ovaj svijet nije normalan i da to svi znamo i osjećamo. Mi na Balkanu stalno mislimo da se takve stvari događaju samo kod nas. Da moramo skupljati donacije za bolesnu djecu, a kroz korupciju trošimo milijarde... A svijet je u globalu otišao kvragu, od Brexita i Trumpa, preko ubojstva slovačkog novinara, do naše sadašnje vlade, bivše makedonske vlade, slovenske vlade... I svima nam je jasno da nešto nije u redu s ovim svijetom. Jedino je važno preživjeti od danas do sutra i onda se pitam što je uspjeh u takvom životu? Je li uspjeh ako si preživio? I producentica projekta Ana Balentović iz HBO Adria ima sličan stav.

– To je zapravo i želja HBO-a, posebno u Europi, da radi serije koje progovaraju o današnjim problemima. Kada me pitaju što biste vi sada htjeli snimati, biste li željeli snimati nešto povijesno, kostimirano, kažem: “Ne, nas zanima čovjek danas!” Ovo o čemu Marijan govori nije problem naših zemalja koje su u tranziciji, to je svjetska bolest, borba čovjeka sa sustavom – kaže producentica. Dok razgovaramo s njima, stvaramo dojam da će serija otići u depresivne vode. Alčevski to demantira.



– Ima puno akcije, nisam postavio likove koji sjede i kukaju, to bi bila katastrofa. Naravno, bit će tužnih momenata, ali ne i depresije, ne bih mogao podnijeti da napišem tako nešto. Tempo je žestok – snima se šest dana u tjednu po 12 sati dnevno. Ali vlada neobičan sklad, svi u tom mravinjaku vide svoju golemu priliku. Nošeni mirisom tjestenine s lososom i pečenom teletinom, stali smo u red s glumcima za večeru. I sam pogled na catering otkriva da su ovdje vrhunski uvjeti. Pridružuje nam se neizostavni Goran Navojec. Prethodno smo gledali scenu pokraj bazena. Sudeći po crnoj odjeći i gardu, glumi negativca. Pitamo ga kako je “upao” u seriju, a on šeretski, kao da je napola još u sceni, odgovara: – Preko veze. I ja i moj brat Bojan. Naravno, šali se.

– Naravno, šalim se. Prolaziš audicije, nadaš se, upadneš. Njegova partnerica u privatnom životu Marija Škaričić također je dio ekipe. Za pojasom na leđima nosi pištolj. Glumi detektivku, ali više ništa od toga ne otkriva. No s guštom opisuje kako je s pravom detektivkom vježbala policijske manire i ponašanje te kako pravilno zataknuti pištolj, povući ga i uperiti u zlikovca. Iako neke domaće zvijezde, poput Gorana Bogdana, nismo vidjeti na setu, čini se da će ekranom dominirati jedno novo lice, 20-godišnja Tara Thaller koja igra glavnu ulogu – 18-godišnju Blanku.

– Nisam uspjela upisati glumačku akademiju nakon srednje škole pa mi je “utješna nagrada” bio uspjeh na audiciji HBO-a za ulogu “djevojke s problemom”. Na početku sam bila nervozna jer sam najmlađa i imala sam osjećaj da se moram stalno dokazivati. Ali sad beskrajno uživam u setu. U tempo HBO Adria uklopila se i partnerska produkcija Drugi plan koja održava strogo planirani tijek snimanja. Gotovo svaki dan druga lokacija i dugački dani snimanja zahtijevaju disciplinu i planiranje. Jedino što nije bilo planirano bilo je ledeno proljeće.

– Bila je ovo teška zima, prvi dan snimanja i odmah minus 17. Zagreb je izgledao kao Novosibirsk. Netko mi je tada dobacio da se hrana u kamionu zamrznula, a ja sam samo rekao: “Naručit ćemo pizze, nitko neće ostati gladan” – prisjetio se prvog dana snimanja.

HBO je prije pet godina pokrenuo proizvodnju lokalnih priča u istočnoj i srednjoj Europi, počevši od Poljske, Mađarske, Češke i Rumunjske, koje nastoje nadići nacionalne okvire. Jedna takva serija bila je “Čopor”, koja je na domaćem poljskom tržištu postala takav hit da je imala više ocjene i od “Igre prijestolja”. U Mađarskoj je hit bio “Lagodan život”, u Češkoj “Pustinja”...

Sve su te serije bile odlično primljene u domaćim zemljama, ali gledane su i izvan granica jer je HBO uključen u njihovu ponudu diljem istočne i srednje Europe. Prvi takav projekt u regiji Adria, koji obuhvaća zemlje bivše Jugoslavije, svojim bi univerzalnim pristupom, a opet lokalnom pričom trebao postići, kao što i sam naziv daje naslutiti – uspjeh.