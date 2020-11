Jedan je par konačno osvojio desetke, ali pravo iznenađenje je bio show program!

Ove subote četiri preostala para pjevala u žanrovima koje još nisu izvodili. Tako smo uživali u countryju, baladi, danceu, popu, rocku i novom valu u popularnom showu Zvijezde pjevaju.

Kombinacija countryja i balade bila je kobna za Marka Petrića i Ginu Victoriju Damjanović. U prijelomnoj, šestoj emisiji, kada stvari postaju sve ozbiljnije i kada je sve jasnije da pjevanje nije samo zabava, Marko i Gina nisu uspjeli osvojiti žiri i publiku u studiju te su se oprostili od daljnjeg natjecanja.

Omiljenu subotnju televizijsku zabavu otvorili su upravo Marko i Gina country pjesmom When You Say Nothing at All Keitha Whitleya.

– Do izražaja je došla ekspresija, ali je nedostajalo malo zanesenosti, predanosti, malo ljubavne čarolije. Ali generalno vrlo korektno – istaknuto je Jurica Pađen.

Marko Tolja pohvalio je njihovo dvoglasje i Markovo 'country' – pomalo nazalno pjevanje i ne prenemaganje u čemu je prepoznao i sebe.

Ukupan zbroj sudačkih ocjena Markove i Ginine izvedbe iznosio je 34.

Nakon countryja došao je na red rock. Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo odabrali su izvesti pjesmu hit Majki Ja sam budućnost.

– Probala sam te malo ne volit´, ali to naprosto nije moguće. Volim vaš odabir pjesama i hrabrost u tome. U drugom djelu pjesme sam osjetila pravi tvoj 'personality' – Šarića u pjesmi koji je bio tu s Majkama – pohvalila je izvedbu Danijela Martinović.

– U početku me ulovio strah za budućnost, ali kako je pjesma odmicala bila sam sve optimističnija. Drugim riječima na početku si bio malo vuna, ali onda si se ipak oslobodio. Bilo je jako dobro – nadovezala se Mirela Priselac Remi.

Šarićevu i Larinu izvedbu svi članovi žirija ocijenili su ocjenom 9, ukupno 36.

Treći su na pozornicu izašli Dora Fišter i Bojan Jambrošić. Prva njihova pjesma večeri bila je pop hit You're the One That I Want, završni song mjuzikla Briljantin koju izvode Olivia Newton-John i John Travolta.

– Pjesma je jako dobro izabrana. Dora je tu mogla i glumački doprinijeti, a osim toga i Bojan je konačno plesao. Neki napredak nisam primijetio, ali treme je nestalo i to uopće nije bilo loše – ocijenio je nastup Marko.

– Napokon ste me malo pomaknuli! Ovo je bio pomak u dobrom smjeru. Postojala su tri djela gdje ste se mogli zeznuti, od ta tri strofe su bile najtanje ali 'bridge'i refren su mi se jako svidjeli – naglasila je Remi i dodala da je Dora u mjuziklu – naprosto procvala i prozvala Bojna zašto i prije nije posegnuo za Briljantinom.

Njihov je nastup ocijenjen s četiri osmice, ukupno 32.

Prve nastupe večeri zaključili su Arija Rizvić i Marko Kutlić dance pjesmom Disco Inferno grupe The Trammpsa.

Danijela je pohvalila odabir pjesme, ali i scenski nastup – kad ste se pojavili izgledalo je kao završna scena nekog filma, kad je sve super, kad su svi napravili što su trebali i sad smo svi sretni. Pohvalila je i Arijinu vokalnu izvedbu, stav i odnos s publikom. Meni je bio ovo fantastično – zaključila je.

Jurica Pađen nije mogao drugo nego se složiti s Danijelinim komentarima: zaslužuju sve pohvale, vrlo su to kompetentno izveli – i scenski i pjevački. Da sam ih gledao u nekom klubu u Engleskoj ili u Americi uopće ne bi pretpostavio da nisu profesionalci. Nisam našao nikakvu manu.

Ocjene su pratile pohvale i Arija i Marko osvojili su prve četiri desetke u ovoj sezoni Zvijezde pjevaju, ukupno 40.

Druga pjesme večeri Marka i Gine bila je Massimova, odnosno grupe Dorian Gray balada Stranac u noći.

– Ja sam se zaljubila u vas kao par. Uživala sam u tome kako ste se opustili – naglasila je Danijela.

– Ovu su pjesmu puno bolje otpjevao nego onu country… možda i zato što je olakšanje druge pjesme. A riječ kojom bih opisala ovaj nastup je sklad, baš ste bili skladna par. Harmonije su bile besprijekorne – nadovezala se Remi.

Žiri je njihov nastup ocijenio s tri devetke i jednom deseticom (Danijela), ukupno 37.

S pjesmom novog vala – Stavi pravu stvar grupe Aerodrom odnosno Jurice Pađene, na pozornicu su ponovo izašli Šarić i Lara.

– Šariću ti od prve emisije pa sve do sada, šeste emisije, praktički nisi falio tona – pohvalio je Marko Tolja izvedbu Ivana Šarića. – Meni je to sad postao mali problem, jer fali mi to nešto za tu desetku, iskreno se nadovezao. – Možda zato što previše očekujem od tebe jer stvarno pjevaš kao pola profesionalca. Čekam da ti dam desetku na nekoj boljoj pjesmi od ove, našalio se na kraju.

– Meni je pjesma zvučala kao jedna američka pjesma prevedena na hrvatski. Morat ću vam dati stvarno dobru ocjenu, jer ste mi pružali novi kut gledanja na moju pjesmu koji do sada nikada nisam vidio– naglasio je Jurica.

Za novi kut stare pjesme dobili su od žirija tri devetke i jednu desetku (Jurica), ukupno 37.

Dora i Bojan za drugi nastup odabrali su dance pjesmu Iza ponoći, nekadašnje kraljice hrvatske dance scene Elle.

Atmosfera ove pjesme za Juricu Pađena je prijeteća, izaziva strah – ja je vidim kako dolazi iza ponoći, ja je vidim s nožem u ruci – ali u izvedbi Dore i Bojana uopće nije osjetio tu atmosferu straha i opasnosti, mistike…

Danijela je pohvalila Dorinu opuštenost, ali je osjetila na par trenutaka i jednu malu nesigurnost u izvedbi ove pjesme te preporučila da o tome vode brigu sljedeći puta.

Njihov je nastup žiri ocijenio ukupnom ocjenom 30.

Službeni natjecateljski dio emisije zaključili su Arija i Marko country pjesmom Wake Me Up švedskog glazbenika Aviciija.

– Crveno na margini piše – tko je ova djevojka i gdje se do sada skrivala… – poetski je započela svoj komentar Mirela Priselac Remi te pohvalila Arijine nastupe u šestoj emisiji pjevačkog showa. Prvi je nastup bio upečatljiviji, ali i ovaj je u gornjem domu.

Po vlastitom priznanju, Marko Tolja se po prvi puta složio za svime što je rekla Remi, osobito s onim djelom i kojem je pohvalili ples Marka Kutlića ali i dodao je on tako dobar pjevač da ne mora baš toliko plesati.

Za svoj nešto manje upečatljiv nastup dobili su četiri devetke, ukupno 36.

U show programu nastupili su Barbara Kolar i Marko Tolja, ispunivši tako jedan san… Pjesmom Ti si moj san Olivera Dragojevića i Zorice Kondže oduševili su publiku i sve natjecatelje.

Nakon sjajnog nastup Barbare i Marka, došao je trenutak kojeg su svi čekali s nestrpljenjem – bodovima dobivenim sudačkim ocjenama za svaku izvedbu pridodani su i oni dobiveni na temelju ocjena publike.

Najmanje bodova osvojili su Marko Petrić i Gina Victoria Damjanović te ih na žalost njihovih navijača, sljedeće subote nećemo gledati u raspjevanom zvjezdanom društvu.

Televizijski gledatelji svog pobjednika emisije mogu odabrati na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.

Budite i uz iduću emisiju najraspjevanijeg spektakla, kroz koju će vas, kao i uvijek, voditi Barbara Kolar i Duško Ćurlić i doznajte koji će se od tri preostala para plasirati u finalnu emisiju u kojem će i gledatelji birati pobjednika ovogodišnjeg showa Zvijezde pjevaju.