Iznenada preminuo slavni britanski glumac: Obitelj potvrdila vijest

Britanski glumac Tom Wilkinson, nominiran za Oscara, najpoznatiji po ulozi u filmu The Full Monty, preminuo je u 75. godini, objavila je njegova obitelj, a piše britanski medij Mirror. Glumio je lika Geralda Arthura Coopera u komediji iz 1997., koja govori o grupi od šest nezaposlenih čeličana iz Sheffielda na njihovom putu da organiziraju samo mušku striptiz točku. U priopćenju stoji: - S velikom tugom obitelj Toma Wilkinsona javljamo da je on iznenada preminuo kod kuće 30. prosinca 2023. godine. Njegova supruga i obitelj bili su s njim. Obitelj moli za privatnost u ovom trenutku – napisali su.

Wilkinson je bio nominiran za Oscara za glavnog glumca u filmu In The Bedroom 2001. i za glumca u sporednoj ulozi Michaela Claytona 2007. Nedavno se ponovno udružio sa svojim kolegama iz filma The Full Monty, Robertom Carlyleom i Markom Addyjem, u istoimenoj Disney+ seriji.

Foto: instagram

VEZANI ČLANCI:



- Istovremeno mi je ponuđena uloga u TV seriji i moguća uloga u niskobudžetnom filmu - rekao je ranije za The Guardian preminuli glumac. - Sjećam se da sam nazvao prijatelja i rekao mi je, 'Uzmi, uzmi'. Ali nisam poslušao njegov savjet, a to je ispalo s**nje – ispričao je ranije. Unatoč tome što se radi o niskobudžetnom filmu snimljenom za oko dva milijuna funti, The Full Monty osvojio je BAFTA-u za najbolji film i zaradio 154 milijuna funti na blagajnama nakon izlaska.

VIDEO: Preminuo legendarni televizijski novinar i urednik Obrad Kosovac