Iznenađenje pred finale: Nives Celzijus nema u žiriju, evo tko joj je zamjena

Članovima žirija Saši Lozaru, Mariju Petrekoviću i Damiru Kedži će se ove nedjelje u predfinalnoj emisiji pete sezone popularnog showa Nove TV umjesto Nives Celzijus, koja je zbog zdravstvenih razloga propustila snimanje, pridružiti natjecateljica druge sezone, pjevačica Maja Šuput.

Katarina Baban ove će nedjelje na pozornici showa Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato' zagrijati publiku za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu transformacijom u Nereda. „Napokon da sam tako nešto dobila jer dosad nisam imala nekakvog repanja, a ovo je drastično drugačiji lik od mene“, sretna je zbog dobivenog zadatka Katarina.

„Ja sam Nereda i Stoku jedno vrijeme miješala, nadam se da se dečki neće naljutiti. Ova me pjesma asocira na ljetno doba kad je Svjetsko prvenstvo“, kazala je. „Čim malo zezneš odmah ispadaš iz ritma, izgubi se rima, sve se izgubi, to mi je zapravo najveći izazov što se tiče teksta do sad što sam imala“, zaključila je Katarina.

Matko Knešaurek na pozornici će se ovoga tjedna pojaviti kao dio poznatog francuskog dua La Bouche. „Gledam, gledam, gledam i nemam pojma tko su ti ljudi. Kad sam čuo koja je pjesma onda sam shvatio da znam pjesmu, a ne znam ljude“, pomalo zbunjeno je izjavio Matko. „Drago mi je, na neki način ću zatvoriti svoj ogromni opus sa ženskim likom“, sumirao je svoje ovosezonske uloge. „Opet ću biti zadnji sigurno, ali ću dobro odraditi, čisto da se zna“, samouvjeren je Matko.

Paola Valić Bekić za zadatak je dobila transformaciju u popularnog Robbieja Williamsa. „Bit će tu izazov sve i svašta, što se ludosti tiče to ne brinem. On ima izuzetan vokal i totalno je lud k'o šiba“, kazala je Paola otkrivši kako je nekada bila zaljubljena u Robbieja. „Pokušala sam ga podcijeniti u jednom trenutku, ali nikako. Samo mi se to obilo u glavu“, rekla je i dodala kako je shvatila da ne može biti frajer. „Zapravo od druge epizode imam bipolarni poremećaj jer se ne mogu odvojiti od svoje prijateljice Tine Turner“, zaključuje Paola.

Davor Dretar Drele ovoga puta neće biti jedna od legendarnih dama s naše estrade. Ove će nedjelje utjeloviti popularnu američku repericu Missy Elliott. „Nisam ju nikad vidio na Krapinskom festivalu, ja sam tad više slušao Kvartet Gubec i Rajka Suhodolčana“, duhovito je rekao. „Vidi se da je to baš neka opasna ženska. Teta iz geta!“, komentirao je Drele. „Bit će dosta teško ući u njezin stil, ali ide“, kaže i ističe kako će mu najveći problem biti velika količina teksta u pjesmi. „Ima teksta otprilike kao Ilijada i Odiseja i još dvije stranice“, zaključio je.

U zadnjoj predfinalnoj emisiji popularnog showa vidjet ćemo i brojne druge zanimljive nastupe. Amel Ćurić postat će Barry White, Maja Bajamić postaje Indira iz Colonije, Damir Poljičak bit će Pink, a Ana Vilenica utjelovit će Michela Tela.