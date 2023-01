Ivana Kovač otkrila: 'Kao mala sam se bojala mikrofona, a prvi put sam nastupila s tatom'

Ovotjedna gošća Special Happy Showa na Happy FM-u bila je pjevačica Ivana Kovač. Temperamentna Dalmatinka u svijet estrade, s kojim je uz oca tako reči odrastala, ušla je vrlo sramežljiva i rezervirana. Otkrila je kako se u mladosti doslovce bojala mikrofona.

- Bila sam jako sramežljiva, baš pretjerano, ovo sada nisam ja onda. Kako sam svirala klavir Mišo je došao na ideju da sviram na njegovom koncertu. Odbila sam ga, dok nije rekao da ću biti okrenuta prema zidu da ne vidim publiku. To sam preživjela, pa je došao na ideju da snimimo duet. Pomislila sam bit će grozno vikat će mala Mišina je očajna, ali proći će za misec dana. I tako sam ja ušla u studio i zaljubila se u sekundi. Uskoro je krenula moja karijera, ali potpisala sam ugovor pod jednim uvjetom, a to je da neću pivat odnosno nastupati uživo. Valjda sam jedina imala tu odredbu u ugovoru? Onda se dogodio Magazin, u kojem sam jako puno naučila i skužila da zapravo nemam strah od ljudi, nego da je to moje prirodno okruženje - rekla je Ivana.

Da dobro funkcionira pod stresom i koliko je spontana i snalažljiva, Ivana je potvrdila još jednom zanimljivošću iz privatnog života:

- Krenula sam u Dalmaciju, bila sam sama u autu, negdje na autocesti oko Karlovca mi je pukla guma i što sam mogla, upalila sam Youtube i promijenila gumu.

Ivana je nedavno objavila novu pjesmu “Lom”, koja je napisana za Jolu, ali ona se u njoj pronašla. Ipak kada je sama s kćeri, ne izvodi ni svoje ni Mišine hitove: „Eleni sam prvo pustila ACDC, još dok je bila u trbuhu.“

Iako je radi zdravstvenih problema otkazao novogodišnji koncert u Vukovaru, otkrila nam je da je Mišo dobro i najavila koncerte u skoroj budućnosti.

Podsjetimo, Ivana je nedavno dala intervju za InMagazin u kojem je rekla kako joj je u karijeri najgore bilo čuti glasine o sebi.

– Osim što sam 70 puta bila trudna i 70 puta sam im morala objašnjavati - donijet ću vam liječničke nalaze ljudi, nisam trudna, uporno su me htjeli napraviti trudnom. Jedna laž – to me jako pogodilo jer sam tek počela pjevati... Pjevala sam u grupi Magazin prvi Splitski festival i izašlo je: Ivana Kovač izderala se na radnika scene. A ja ne mogu biti bolja od kruha, obožavam scenske radnike i meni je to bio šok – ispričala je Ivana.

Potkraj 2006. godine Ivana sigurnim koracima korača na glazbenu scenu te s ocem snima duet "Nema mi do tebe nikoga" za njegov album "Ja sam kovač svoje sreće". Iste godine postaje pjevačica velike hrvatske grupe Magazin te oni objavljuju album "Dama i car".

Otac joj je bio velika potpora od samog početka, a otkrila je da njega ne zove ni tata ni Mišo.

– Zovem ga Tozo, a to je jedna njegova priča iz Rusije o jednom liku, jednom Rusu, koju mi je pričao kad sam bila mala. I meni je to ostalo i odonda ga zovem Tozo – otkrila je Ivana.

A u sjajnim je odnosima i s Mišinom suprugom Lidijom s kojom se najviše povezala posljednjih nekoliko godina.

Prije nego što se počela baviti glazbom radila je različite poslove poput administracije, a neko je vrijeme bila i prevoditeljica. Nakon grupe Magazin, u kojoj je pjevala četiri godine, nastavlja sa solo karijerom, a 2013. godine objavljuje album "Crno vino, crne oči" s kojim je njen otac jako zadovoljan. Album je nakon izlaska bio drugi najprodavaniji album s pjesmama "Raskoš", "Što stari ljudi kažu", "Nima šoldi" i "Jao meni". A onda dvije godine nakon toga snima i poznati duet "Dva goluba" s Mladenom Grdovićem.

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'