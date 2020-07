Isplivali mučni detalji: Udarila me, zbog nje sam obolio, a onda me optužla za zlostavljanje

Slučaj koji je zaprepastio Hollywood, razvod glumice Amber Heard i glumca Johnnyja Deppa pretvorio se u pravu sudsku trakavicu. Javnost gotovo svaki dan saznaje nove mučne detalje, a dokazi svakodnevno ukazuju da je Heard koja je prva optužila Deppa za obiteljsko nasilje zapravo ozbiljan psihički i fizički zlostavljač, zbog toga ju je glumac i tužio, te traži on nje 50 milijuna dolara.

Osim nje, Depp je odlučio tužiti i britanski tabloid The Sun, zbog tekstova u kojima su ga nazivali zlostavljačem i tako mu uništili ugled. Zadnji detalj koji je zapanjio javnost je fotografija koja je na sudu pokazana kao dokaz. Na njoj se nalazi Johnny koji je zaspao u sjedećem položaju s teglom sladoleda u krilu koji se polako počeo topiti i kliziti mu po nogama. Snimila ju je upravo Amber kako bi ga kasnije ucjenjivala i psihički maltretirala.

Glumac se prisjetio riječi bivše supruge koja mu je pokazivala fotografiju nakon što se probudio:"Pogledaj se kakav si", rekla mu je bijesna Amber. Johnny je otkrio kako to nije bio prvi put da ga je ponizila. Udarila ga je i kada se vratio s poslovnog sastanka koji je "loše prošao" i koštao ga 650 milijuna dolara - kasnije se ispostavilo da ga je menadžer pokrao. - Sve za što me optužila je ono što je ona sama napravila ranije - rekao je Johnny te priznao da je obolio od virusa MRSA nakon što mu je Heard odrezala prst razbijenom bocom. Sve to je potvrdio i Deppov bivši osobni asistent Stephen Deuters, jedan od ključnih svjedoka.

Tvrdi da se glumica ponašala kao sociopat, te da nije mogao vjerovati da ona optužuje Deppa za obiteljsko nasilje. Kazao je kako nikada nije vidio glumca da tuče Amber, niti da se nasilno ponašao prema njoj. Jedan od ključnih svjedoka u daljnjem suđenju bit će i glumica Winona Ryder s kojom je glumac bio u vezi četiri godine. Osim nje, svjedočit će i njegova bivša supruga Vanessa Paradis, koja će isto svjedočiti da ju Depp nikada nije zlostavljao.