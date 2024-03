Irena iz 'Ljubav je na selu': 'Vratila sam se mami i radim kod Sirijaca. Hrvati me ne žele'

Irena Slopšek, bivša kandidatkinja u showu "Ljubav je na selu" otkrila je da se pomirila s partnerom, Fondom iz Kameruna. Izjavila je da je do razmirica došlo jer se nisu čuli par dana. Ona je odjavila stan i vratila se mami.

- Nismo se bili čuli par dana. Odjavila sam stan i vratila se mami. Fondo želi lijep i lagodan život i zbog toga putuje kako bi nam to omogućio. Sretna sam i strpljivo čekam da Fondo dođe. Ne zna se kad će doći. Bitno je da se opet stalno čujemo i gledamo preko WhatsAppa - rekla je za 24 sata.

Otkrila je i da se zaposlila.

- Hrvati me nisu htjeli zaposliti. Bila sam na probnom radu u dvije firme, na različitim intervjuima za posao. Imam opširan životopis i ništa mi nije teško raditi. Sad radim u administraciji. Sirijci su me prihvatili kao svog člana obitelji. Oni su duše od ljudi. Totalno drugačiji od naših. Svi smo jednaki. Puno radimo, ali se i puno smijemo. Našla sam afričku ljubav i posao kod Sirijca - rekla je.

Ljubav Irene i njezinog partnera Fonda iz Kameruna bila je nedavno na kušnji. Irena je planirala odlazak kod Fonda, ali zbog njegove bolesti morala je odgoditi taj put. - Fondo mi nije ni Valentinovo čestitao, a kamoli Dan žena. Ok, dobio je Typhoid, bolest sličnu malariji, pa mu nije dobro, ali mogao je pitati kako je meni. Tri dana imala sam 39 temperaturu, koja se nije skidala. Kako je dobio tu bolest, koja se dobije od voća i vode, ne idem kod Fonda. A i na karti sam pročitala da se čeka 16 sati u Turskoj, to su mi dvije odrađene smjene, tako da ne bi, hvala - ispričala je Irena ranije za 24 sata.

VEZANI ČLANCI:

Irena i Fondo su se vjenčali u Africi i planirali su i svadbeno slavlje u Hrvatskoj, ali su na kraju od velike proslave odustali jer je Irena odlučila pomoći svojoj prijateljici Bahri i umjesto da novac potroši na veliko slavlje ponudila je financijsku pomoć Bahri iz "Ljubav je na selu" kako bi riješila svoje stambeno pitanje. Sada Irena iskreno priznaje kako je razmišljala i o razvodu jer joj je teško održavati vezu na daljinu.

- Stalno razmišljam o razvodu, ali moram dati drugu priliku. Ne želim starost provesti sama. No, ako bude ovako nikakvo, razvodim se i idem druge godine u show - priča Irena. Fondo je trebao doći u Hrvatsku krajem ožujka i plan je bio da žive zajedno na selu, ali Irena je sada taj smještaj otkazala i kaže kako je Fondo obećao plaćati stanarinu na vrijeme, ali se nije držao toga i na kraju je otkazala smještaj. Fondo je predložio Ireni da dođe k njemu u Afriku.

- On mi je predložio da dođem jer zna da volim Afriku i raditi na frizuri. Uzeo bi mi sve što odaberem za kosu, pletenice, ekstenzije, i bio bi sretan da malo guštamo u delicijama i šetnji. Dosta nam je samoće - pričala je ranije Irena. Njihovo prvo vjenčanje bilo je u Africi kod matičara.

VIDEO Baka Zorana Milanovića 15 godina skrivala veliku tajnu o njemu! Majka mu nije imala lak život