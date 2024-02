Ime meksičke pasmine stajao je Doris novčane sreće, otišla kući sa 100 eura

Iako s osvojenim iznosom u kvizu ''Joker'' natjecateljica koja dolazi iz Opatije, Doris Vlah, neće uspjeti platiti vozački ispit, kako joj je prvotno bila želja, sa sobom će ipak ponijeti dragocjenu uspomenu na izvanredno iskustvo sudjelovanja u snimanju kviza.

''Treba uživati u svakom danu kao da je posljednji'' poručila je Doris koja je kviz napustila sa 100 eura i smiješkom na licu.

Od 12, tri pitanja je zaključila točnim odgovorom bez korištenja jokera, a nakon krivog odgovora na šestom pitanju s 5.000 eura pala je na 1.000 eura. Sljedeće pitanje Tko je osnovao Mongolsko carstvo?, doživjela je, kako kaže, kao 'navlakušu' jer joj je točan odgovor – Đingis kan, zvučao jednostavan, pa se odlučila kao konačan odgovor ponuditi Khal Drogo. Dodatne muke zadalo joj je pitanje Koje je godine nogometna reprezentacija Brazila prvi put postala prvak svijeta, a do točnog odgovora 1958. godine došla je iskoristivši tri jokera.

VEZANI ČLANCI

''Jedanput sam jednom kolegi kvizašu rekla da se ne pogađa na sreću, ali ja ću sada pogađati i reći ako ne znaš odgovor, onda je C'', odlučna je bila Doris te na pitanje Svi znamo da je George Washington bio prvi američki predsjednik, no tko je bio drugi predsjednik SAD-a? zaključala odgovor C, James Madison. Na Dorisinu nesreću, točan odgovor bio je John Adams.

Na sreću je pogađala i na pitanje Tko ili što je Xoloitzcuintle? Ponuđeni odgovori bili su peruansko jelo od papaje, aztečki kameni grad, meksički bezdlaki pas i vulkan kod Yucatana. Objasnivši kako ona voli kuhati, pa ako pogodi morat će napraviti to jelo, zaključala je odgovor A, peruansko jelo od papaje, no točan odgovor krio se pod C, meksički bezdlaki pas.

Novu epizodu Jokera ne propustite već sutra na Novoj TV od 18 sati!

VIDEO Baby Lasagna: Kad si u centru je skroz nešto drugo. Sad moraš puno više paziti na pokrete