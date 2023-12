'Imam dojam da Turci nisu toliko otuđeni jedni od drugih kao ljudi kod nas'

Simpatičnu splitsku glumicu svakodnevno imamo prilike gledati u seriji "Kumovi" na Novoj TV, a iako smo je upoznali u raznim ulogama, mnogi možda ne znaju da je 31-godišnja Jagoda Kumrić itekakva zaljubljenica u putovanja. Prošlo ljeto tako je posjetila i sjeverozapadnu Tursku, točnije Istanbul, grad smješten na Bosporskom tjesnacu, nekadašnju prijestolnicu triju velikih carstava - rimskog, bizantskog i osmanskog.

- U Turskoj smo se proveli odlično. Bilo je putovanje baš onako po mom guštu. Red hrane, red kulture, red zabave, a sve onako lijepo i opušteno. Vidjeli smo sve što smo htjeli vidjeti i najvažnije od svega, doživjeli smo grad - rekla nam je o svom posljednjem putovanju glumica.

U Istanbulu je bila u kolovozu prošle godine i ondje je provela šest dana, a to joj je bilo, kaže, sasvim dovoljno za glavne stvari koje je i planirala vidjeti.

- Da smo ostali još koji dan više, imali bismo što raditi. Sad da opet biram, ostala bih još nekoliko dana - kaže i dodaje da ne voli baš putovati agencijski, već o svom aranžmanu jer voli upravljati sama svojim vremenom.

- Ne volim patiti od razgledavanja, ponekad na putovanju ako mi se cijeli dan pije kava I samo šeta po gradu, želim to raditi. Budući da je sve bilo tako opušteno I budući da nismo imali poseban plan, mislim da smo upoznali grad na pravi način - objasnila je.

Iz Zagreba je krenula avionom, a let im je trajao oko sat i pol. Iako ponegdje u Turskoj infrastruktura nije baš razvijena, ona s takvom nije imala doticaja. Vrlo lako je iz zračne luke javnim prijevozom stigla u centar grada, a i u tih nekoliko dana u gradu se vozila gradskim autobusima, tramvajima i trajektom.

- Moram reći da nismo imali nikakav problem. Sve dolazi na vrijeme i dobro je organizirano. Istanbul je grad od 15 milijuna ljudi i potrebno je da promet funkcionira nesmetano zbog velikih gužvi. Čak od 2024. planiraju otvoriti metro stanice koje bi spajale aerodrom s centrom grada - otkrila nam je.

Kao i prije svakog putovanja, i prije ovog se informirala o tome gdje ide, što zanimljivo tamo može vidjeti.

- Istraživala sam malo po internetu, a malo u razgovoru s prijateljima koji su već ranije posjetili Istanbul. Dobila sam i savjete od jedne poznanice koja živi tamo o mjestima koja treba posjetiti, gdje jesti i još par praktičnih savjeta oko prijevoza - priznala je glumica koja je uživala u istanbulskim sunčanim danima.

Neminovno je pri spominjanju Turske spomenuti i njihove sapunice zbog kojih i većina Hrvata poznaje pokoje turske riječi poput "anne" (majka), "aşk" (ljubav), "seni seviyorum" (volim te), "hoş geldin" (dobrodošli), ili pak "teşekkürler" (hvala). Turci su ipak viceprvaci u prodaji zabavnih televizijskih sadržaja, no Jagoda kaže da ih ipak nikada nije pratila pa joj turski nije jača strana. No, zato je uživala u onoj drugoj strani Turske - kulturološkoj. Svakako, vidjeli su i Aju Sofiju, ali na poseban način.

- Da bismo preskočili red, uzeli smo vodiča s jednim parom iz Indije. Na kraju te ture, koja je trajala dva sata, bilo mi je baš drago da smo uzeli vodiča jer nam je tako lijepo objasnio značenje i povijest Aje Sofije i izašli smo bogatiji za šačicu znanja - ispričala je i dodala da su osim nje vidjeli i Plavu džamiju, odnosno Ahmediju u koju turisti baš ne zalaze.

- Posjetili smo Topkapi Saraj palaču koja je uistinu impresivna i Cisterna bazilike koja je mene oborile s nogu. Prošetali smo i preko Grand Baazara i preko egipatske tržnice - pojasnila je. No, nisu propustili priliku ni doživjeti grad brodom, pa su bukirali brodsku turu da dobiju dojam o gradu.

- Od same turističke brodske ture meni je bilo zanimljiviji odlazak trajektom na azijsku stranu. Na azijskoj strani nema baš turista pa smo doživjeli pravi Istanbul - kazala je.

Sami stari grad izrazito ju je oduševio i zbilja je, kaže, drugačije od onoga što je imala prilike vidjeti do sada.

- Doduše mene na svakom putovanju nešto oduševi pa se ništa manje nije očekivalo ni ovdje. Najviše me dojmila ta Cisterna bazilike koju nazivaju još i Potopljenom palačom. To je fascinantna podzemna građevina unutar koje ti imaš dojam da si u Hadu. Za mene kao glumicu je to bilo jako inspirativno. To je nešto što svakome preporučujem i tamo bih se voljela vratiti - priznala nam je.

Kako je Turska poznata kao država s puno mačaka, a posebno Istanbul, upitala sam je i je li se i sama u to uvjerila.

- Nisam primijetila puno mačaka, ali sam primijetila da nema baš puno pasa. Mislim da u šest dana nisam vidjela nijednog psa - kaže.

Zanimale su me i cijene. - U europskom, turističkom dijelu grada cijene su više-manje kao kod nas. Spavali smo u odličnom hotelu u centru grada koji je imao terasu s koje se pruža pogled na cijeli grad. U omjeru cijene i kvalitete, cijena je bila pristojna, a hotel i bolji od očekivanog. Što se tiče restorana i kafića, cijene su kao kod nas - kazala je i dodala da su na azijskoj strani restorani i kafići znatno jeftiniji, a vjerojatno jer nema tako puno turista.

- Na Baazaru je ista stvar, sve ono što valja to i košta, kao i svugdje u svijetu. Ja nisam nešto zainteresirana za kupovanje kopija najpoznatiji svjetskih brendova, pa sam tamo imala dosta sužen izbor, ali kupila sam lijepe svilene šalove - ispričala je naša glumica.

Iako je kultura nešto što ju je u potpunosti oduševilo, u hrani je bila malo više izbirljiva. Turska hrana za nju je ipak malo prežestoka, iako joj je ukusna. Stoga joj se nešto svidjelo, a nešto malo manje.

- Svih dana što smo bili smo jeli jako dobro i gdje god da smo jeli bilo je odlično. Ja jako volim slatko pa su meni njihove baklave bile divne. Srećom, od jedne prijateljice sam dobila savjet da odemo u slastičarnicu Hafiz Mustafa jer su tamo najbolje baklave. Tražili smo Hafiz Mustafu dobra dva sata, ali kad smo našli, isplatilo se. Zaista su to najbolje baklave koje sam ikada probala - ispričala je oduševljena Jagoda.

Uz baklave, uživala je i u njihovoj izvrsnoj kavi. - Budući da sam ja veliki ljubitelj turske kave i pijem ju svaki dan kompetentna sam to procijeniti. Osim lampe, svile i začina, pola kofera mi je zauzimala kava koju sam donijela natrag - priznala je.

Turci su, kaže, izuzetni domaćini i gdje god da su bili, prema njima su bili ljubazni, uslužni, nasmiješeni i profesionalni.

- U samom centru grada zaustavljaju na ulici da biste ušli u njihov restoran, ali oni to tako šarmantno rade da vam to ne smeta. I kad god bismo rekli da smo iz Hrvatske, odgovor bi bio: "aaa ima djevojku iz Hrvatske". Primijetila je tako i poneke sličnosti s Hrvatima. Primjerice, jako su posvećeni obitelji i komunikaciji s obitelji i prijateljima. No, ono što je primijetila tamo, a kod nas se izgubilo, upravo je to druženje u velikim grupama koje sjede i razgovaraju u potpunosti bez telefona.

- Čini mi se da kod njih nema toliko utjecaja zapadne kulture i da njeguju ono svoje autentično što imaju - opisala je.

Jako ju je to pozitivno iznenadilo jer "ima dojam da nisu toliko otuđeni jedni od drugih kao ljudi kod nas". Zbog toga je imala dojam da se na trenutak vratila u djetinjstvo.

- Pozitivno me iznenadilo i što sam se osjećala sigurno u svakom trenutku. Centar grada je jako siguran zbog puno policije, ali i sami domaćini su vrlo gostoljubivi i željni pomoći i razgovarati - opisala nam je. Uz to, primijetila je i jednu zanimljivu stvar - sve što se u restoranima poslužuje i gotovo sve što se u trgovinama može kupiti jest tursko.

- Mogu se kupiti i svjetski brendovi, ali naglasak je na tome da se kupuje turski jogurt, voda, slatkiši itd - kaže.

Turska kao zemlja ju je jako oduševila stoga bi, osim povratka u Istanbul, voljela vidjeti i neke druge gradove.

Svima koji ondje požele ići preporučila bi da se pripremi i pročita o kulturi zemlje, i njezinim običajima, kao i o znamenitostima. Uz to, preporučuje i trajekt do azijske strane, kao i park Gülhane u kojemu je najbolje uzeti kavu ili čaj i sjesti na travu i jednostavno uživati u danu.

- Turci se druže po parkovima. Obitelji, prijatelji sjede na travi, razgovaraju. To se kod nas, nažalost, malo zaboravilo - zaključuje i dodaje zadnju korisnu preporuku: - Izbjegavajte kupovati čajeve na tržnicama jer su parfimirani i bacate novce!.

