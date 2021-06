Ima velike zvijezde, kao i nedostatke, ali Hrvatsku promovira sjajno

Bez obzira na to što tko mislio o njegovu nastavku, mi ovdje u Hrvatskoj u svakom slučaju možemo biti zadovoljni nastavkom komercijalno uspješnog filma “Čuvaj me s leđa” prikazivanog prije četiri godine. Jer, sve i da je HTZ mogao platiti prezentaciju Hrvatske obale i kontinenta, teško da bi taj uradak bio bolji od onog producenata filma “Hitman’s Wife’s Bodyguard”, kako se u originalu zove “Čuvaj me s leđa 2”, a nije nam posve jasno zašto naslov filma jednostavno nije doslovno preveden. Zagreb, primjerice, ima svoju malu razglednicu, poprište je ključnog događaja u filmu, pa kada se sjetimo da su metropolom šetale takve zvijezde poput Salme Hayek, Samuela L. Jacksona ili Ryana Reynoldsa, to nas doista razveseli. Slično je i s drugim lokacijama, pogotovo onima na obali poput Rovinja, Biševa, Limskog kanala, Rijeke pa onda Buja, Motovuna i Vodnjana te Karlovca i Pisarovine na kontinentu.

Čini nam se da ćete većinu toga lako prepoznati, a sreća je da će, izgleda, i nastavak “Hitman’s Bodyguarda” imati komercijalnog uspjeha iako vjerojatno ne tolikog kao prvi dio, poglavito zato što su u većini zemalja epidemiološke mjere i dalje na snazi. Ipak, vjerojatno će biti gledan iako su ga dosadašnje kritike dočekale na nož, a pojedine i prilično temeljito sasjekle. Teško je ne složiti se da nastavku nedostaje originalnosti u više segmenata. Mogao bi biti duhovitiji, doista nedostaje svježijih štoseva koji bi izmamili iskreni smijeh, dosta je tu klišeiziranih elemenata zbog kojih film ne nadilazi uobičajeni uradak u žanru akcijske-komedije. Ima i nešto pametnijih detalja poput povremenih poveznica s prvim dijelom. Recimo, Reynoldsov Bryce negativcu glavom udara u jukebox pa staje kada se začuje “Sign”, veliki hit grupe Ace of Base iz 90-ih godina, predstavljene i u prvom dijelu. Tada prestane i kaže: “Imaš sreće, zaista mi se sviđa ta pjesma”.

No Patrick Hughes koji je režirao i prvi dio igrao je na sigurnu kartu. A to su velika hollywoodska imena koja su još u dobroj formi, kvalitetna produkcija s, rekosmo, prekrasnom prirodnom scenografijom, a za koju su poslužili naši krajolici, te masom specijalnih efekata koji često zapravo uopće nisu potrebni, no očito su tu upravo u svrhu da ih slučajno ne pofali. Kao što je Hughes prepoznao da Salma Hayek i s 54 godine izgleda naprosto sjajno i ima podjednako energije kao prije 20-30 godina, a obilato je koristi i u ovom filmu, pucajući na sve što se kreće, psujući tijekom gotovo cijelog filma (doista treba poštovati preporučeni parental guidance), a temperament joj je poput onoga tasmanijske nemani.

U nekom trenutku Reynoldsov Michael Bryce da kako njezina usta trebaju – egzorcizam. I zbilja je ta energija jedne od još uvijek najljepših svjetskih glumica nevjerojatna, gotovo ‘luđačka’, ali popraćena ozbiljnom količinom nasilja pa lijepa glumica likvidira toliko zločestih dečki i slučajnih prolaznika da je brojčani ekvivalent negdje oko jednog bataljuna, pogotovo ako je – uhvate za stražnjicu. A k tome su povremeno takvi prizori garnirani pogledom na glumičino poprsje. Tako na kraju glumica svojom energijom zapravo i odnese film u neke vode koje će ga održati iznad površine. Pogotovo zato što je Hughes imao i vrlo jaki adut u liku Morgana Freemana, a nejasna je uloga njegova lika, očuha Reynoldsova Michaela Brycea, a on kao glumac u cijelosti neiskorišten. Imati na kupu Salmu Hayek, Samuela L. Jacksona i Ryana Reynoldsa kao gotovo bizarni threesome koji čine bračni par Darius i Sonia Kincaid te njihov tjelohranitelj u krizi identiteta uz Morgana Freemana, rijetka je prilika koja ovdje nije iskorištena.

Malo je drukčija situacija s još jednom velikom zvijezdom koja se pojavljuje u ovom filmu, a to je Antonio Banderas. Vjerujemo da se puno čitatelja sjeća klasika koje su za Roberta Rodrigueza i Quentina Tarantina odradili Hayekova i Banderas kao fatalni par iz “Desperada” i “Bilo jednom u Meksiku”. A ovdje su nositelji još jednog obilježja ovog filma, autoreferencija koje od ponovnog susreta nekadašnjih vatrenih ljubavnika 30 godina poslije valjda teško mogu biti izravnije.

Banderas je u “Čuvaj me s leđa 2” glavni negativac, Grk Aristotel s očitom aluzijom na Onaissa, kojem je Sonia (S. Hayek) nekadašnja ljubavnica za koju je mislio da ju je izgubio. On je zli superbogataš kojemu je cilj uništiti Europu koju krivi za bankrot i propast vlastite zemlje. Štoviše, ultimativnim kibernetičkim napadom želi potpuno onesposobiti EU te Grčku vratiti tamo gdje po njemu i pripada, na vrh svijeta!

To je temeljna priča filma, a troje se junaka bori za spas Europe prevladavajući vlastite bizarne osobnosti. Sam Banderas kao Aristotel antireklama je sam sebi. Umjesto latinskog ljubavnika na kakvog smo navikli, ovdje je on luckasti bogatun koji se šeće okolo u odjeći i s frizurom zbog koje jako nalikuje – Liberaceu. Takvu karikaturu što se tiče vrhunskih glumaca vidjeli smo još jedino kod Georgea Clooneyja koji se u tome doista sasvim izvještio, a ovdje je i Banderas pokazao da ima velikog potencijala u samoironiji. Vještijem oku neće pobjeći još takvih detalja poput scene u noćnom klubu gdje Ryan Reynolds nečiju glavu razbija bocom gina Avation, a u stvarnosti je suvlasnik tog brenda i maneken u kampanji.

Intrigantna je odluka da se film skrene prema spašavanju EU, ipak je riječ o hollywoodskom filmu pa europske teme nisu česte, a ako i jesu onda su plasirane onako kao, recimo, u filmu “Eurosong: Priča o grupi Fire Saga” gdje se Will Ferrell sprda s eurovizijskim natjecanjem. No čak je i određeno olakšanje da se Hollywood u ovom filmu umjesto kineskoj nastoji obratiti europskoj publici. Ukupno gledajući, “Čuvaj me s leđa 2” ima svojih nedostataka, no našim bi gledateljima trebao biti zanimljiv i zbog prizora Hrvatske, kao i zbog dobro poznatih likova iz filmova koji su i u nas bili iznimno gledani te imaju brojne poklonike i danas. Nevjerojatno je vidjeti Salmu Hayek koja doista kao da ne stari, Samuela L. Jacksona koji i s pola snage posao odrađuje uvjerljivo. Rekli bismo da nam u ovim dosta napornim vremenima zapravo i treba jedan film visoke produkcije koji gledatelja ne obavezuje previše te ga ne opterećuje. “Čuvaj me s leđa 2” upravo je takav film pa bi ovog puta možda trebalo zanemariti ocjene i kritike, opustiti se i provesti petak navečer u kinu s nekima od najvećih svjetskih zvijezda.