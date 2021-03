Goran Bogdan pozirao u rozoj haljini: 'Šta nije jasno?'

Glumac Goran Bogdan (40) na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj s uzdignutim srednjim prstom pozira u crvenoj haljini, a sve u znak podrške kolegicama Mileni Radulović i Danijeli Štajnfeld koje su doživjele seksuano napastovanje.

- Nisam tražila...šta nije jasno - napisao je glumac u objavi, a dodao je i hashtagove kao što su #nedamtesestro #dostajebilo #nopasaran.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon što je Milena Radulović ispričala kako ju je dok je bila maloljetna silovao vlasnik škole glume Mika Aleksić, glumica

Danijela Štajnfeld objavila je kako ju je prije nekoliko godina silovao kolega Branislav Lečić.

- Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno - kazala je Danijela dometnuvši da je cijelo vrijeme ridala i plakala i da je tijekom vožnje molila da ju vrati kući. Niti u jednom trenutku nije mogla zamisliti da će joj se dogoditi silovanje. U Lečića je imala beskrajno povjerenje.

Novinarka ju je upitala zašto ranije nije izašla s imenom svog zlostavljača i zašto je to odlučila napraviti sada. - Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - kazala je Štajnfeld koja je nakon silovanja otišla u SAD te se liječila od PTSP-a, a pomišljala je i na suicid.

