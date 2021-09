Glumica otkrila da je rodila sina prija četiri mjeseca: 'On je anđeo, ali gladan anđeo... i težak anđeo'

Glumica Kirsten Dunst (39) i njezin partner Jesse Plemons (33) prije četiri mjeseca postali su sretni roditelji drugog djeteta, sina Jamesa Roberta, rekla je Dunst New York Timesu. "Ovo je prinova u našoj obitelji, naša 'Faca'. On je anđeo, ali gladan anđeo... i težak anđeo", izjavila je. Glumica je za New York Times govorila o 'čarima' brige i čuvanja novorođenčeta. "Tako sam umorna, nisam odspavala čitavu noć već četiri mjeseca", rekla je među ostalim.

Inače, glumica poznata po brojnim uspješnim filmskim ulogama, vijest o trudnoći objavila je u ožujku kad je pozirala za naslovnicu časopisa W Magazine, a fotografiju je osmislila i snimila njezina prijateljica i suradnica, redateljica Sofia Coppola.

Dunst i Plemons su se upoznali 2015. na snimanju tv drame 'Fargo', u kojoj su igrali supružnike. Zaručili su se 2017., a roditelji su i trogodišnjeg sina Ennisa. Plemons u zadnje vrijeme nije bio s obitelji u njihovu domu u Los Angelesu jer je s Leonardom DiCapriom snimao najnoviji film Martina Scorsesea "Killers Of The Flower Moon".

