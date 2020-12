Glumac otkrio kako je izgubio 20 kg u nekoliko mjeseci: Razderao sam pet pari hlača

Glumac Michael Weatherly široj javnosti najpoznatiji po ulozi u seriji 'NCIS' otkrio je da je imao velikih problema s kilogramima. Naime, Michael je shvatio da je vrijeme da nešto poduzme tek kad je snimao 11. sezonu popularne serije kada je zbog debljine razderao čak pet pari hlača.

- U to vrijeme moja supruga, Bojana Janković i ja već smo imali dvoje djece u dobi od dvije i pol i jedne godine. To znači da sam dugo živio s trudnicom. Iako ona nije konzumirala previše hrane ni u trudnoći, nisam je volio ostavljati samu i bilo mi je teško ići vježbati jer bih tada nju i djecu morao ostavljati same kako bih radio na sebi, što mi je jako teško palo i osjećao sam se krivim - kazao je Weatherly za strane medije.

Dodao je da na setu nije bilo zdravih opcija, pa se hranio pizzama i kineskom hranom. Trudio se ne konzumirati to, no nekada jednostavno nije bilo bolje opcije.Kada mu je voda došla do grla, izbacio je ugljikohidrate iz prehrane, a obratio se i fitness trenerici Juliet Kaski koja mu je pomogla odabrati prave vježbe.

- Klonio sam se tjestenine, riže, kruha, krumpira i svega što je zapravo zabavno jesti, ali nisam to jeo. I potpuno sam prestao konzumirati alkohol - kazao je Michael čiji trud se isplatio pa je sa 109 kilograma ubrzo pao na 90.