Glumac Lovro Juraga oduševio žiri, Danijela: 'Fascinirana sam rasponom tvog glasa'

Krenula je 12. sezona zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju' u kojoj se natječe ukupno osam parova, a u prvoj emisiji, onoj večerašnjoj, nitko nije ispao. Naime, u ovoj epizodi parovi su se samo predstavili, a evo i koga gledamo kroz natjecanje. To su: glumica Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, chef Ivan Pažanin i ZSA ZSA, glumica Jelena Perčin i Bojan Jambrošić, modni dizajner Boris Banović i Ivana Kindl, spisateljica i kolumnistica Andrea Andrassy i Ivan Penezić, voditelj i komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović, voditeljica i podcasterica Ana Radišić i Alen Đuras, te glumac Lovro Juraga i Vjeko Ključarić.

Kroz show nas vode već poznati voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a ocjene i komentare i ove sezone daje ocjenjivački trio: Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

Žanrovi koje će izvoditi ostaju isti, samo se novi val vratio umjesto mjuzikla, te ponovno slušamo pjesme odjevene u pop, funk, rock, dance, šansonu, hip hop i baladu. Usto, i u 12. sezoni, koja će imati sedam emisija, postoje neka osvježenja. Naime, u dvije epizode o konačnom poretku odlučivat će dodatni dueli, a u finalnoj emisiji otkrit će pjesme koje su zvijezdama obilježile život.

Prvu emisiju ove sezone započeli su članovi žirija koji su izveli pjesmi 'Neka mi ne svane' , a voditelji su nam potom predstavili parove te otkrili kako ove subote slušamo balade i funk. Dodali su i da će se glasovi publike od ovog tjedna pribrojiti onima idućeg.

Glumica Lucija Šerbedžija i njezina mentorica Ivanka Mazurkijević otvorile su ovu sezonu nastupa parova i to s funkom. Izabrale su pjesmu "Why Did You Do It ".

Danijela je curama dala veliki pljesak i čestitala im na "probijanju leda". Mario je rekao da se osjeća da Lucija i Ivanka uživaju u tome što rade. Marko je pak pohvalio njihov prvi nastup ali im i poručio da od njih u budućnosti očekuje puno više. Za svoju su izvedbu dobile 16 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Na pozornicu su se zatim popeli chef Ivan Pažanin i Zsa Zsa koji su za nastup izabrali "Stvari lagane" splitskog sastava Tutti Frutti.

- Sviđa mi se izbor pjesme, ali ja bi malo promijenio tekst pjesme. Umjesto oba oka- oba uha sklopi. I slažem se - ubit će vas stvari lagane, našalio se Mario.

Marko im je poručio da su mu jaku simpatični, ali da ih je "ubila trema", a Danijela im je zahvalila na izvedbi. Za svoju izvedbu su dobili 10 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Treći par koji je nastupio bili su glumica Jelena Perčin i Bojan Jambrošić, a izveli su pjesmu "Upside down".

Marko im je poručio da je izvedba bila dobra ali da ima i puno prostora za napredak. S njim se složila Danijela koja je pohvalila Jelenu da se jako dobro snašla. Mario im je poručio da su lukavo izveli i odabrali pjesmu. Za svoju izvedbu su dobili 14 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Četvrti par večeri bili su modni dizajner Boris Banović i Ivana Kindl s pjesmom "Ti dobro znaš kome pričam".

Danijela je pohvalila Borisa za odabir pjesme, dok im je Mario poručio da je izvedba bila iznenađujuće dobra. Marko im je rekao da se nada da će u budućnosti birati pjesme u kojima će moći bolje čuti što i koliko oni zaista mogu. Za svoju izvedbu su dobili 12 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Pjesmu grupe Bon Jovi "Always" izveli su spisateljica i kolumnistica Andrea Andrassy i Ivan Penezić.

Članovi žirija bili su jako zadovolji njihovom izvedbom. Mario im je rekao da misli da će daleko dogurati, a Marko je rekao Andrei da ga je jako iznenadila. Danijela im je pak zahvalila na prekrasnom dvoglasju. Za svoju izvedbu su dobili 20 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Voditelj i komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović odabrali su pjesmu "Tako volim što te znam".

Marko je pohvalio Davora da intonacija nije loša, ali mu je boja glasa kao "2.B osnovne škole". Danijela je rekla da joj se izvedba jako svidjela.

"Ja sam uvijek govorio da ti nisi Bog zna što talentiran. I nisi. Ne glumiš, ne vodiš nikako. Kao komičar isto li-la. Ali glazba je tvoj put!", našalio se Mario na račun svog prijatelja Davora. Za svoju izvedbu su dobili 15 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Predzadnji par koji se predstavio su voditeljica i podcasterica Ana Radišić i njen mentor Alen Đuras koji su izveli pjesmu "Dodiri od stakla".

Danijela je pohvalila Anu da je suvereno vladala binom, dok joj je Mario rekao da je pjesmi dala svoj pečat ali se u budućnosti mora još opustiti. Marko im je poručio da je potrebno još vježbe. Za svoju izvedbu su dobili 19 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prvu emisiju 12. sezone showa zatvorili su glumac Lovro Juraga i Vjeko Ključarić koji su otpjevali pjesmu Lovely Day. Mario je rekao da je izuzetno uživao u njihovoj izvedbi s čim se složio i Marko. Danijela je bila fascinirana rasponom njihovih glasova te im poručila da od njih očekuje velike stvari. Za svoju izvedbu su dobili 23 boda.

