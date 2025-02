Glumac iz hit serije 'Andrija i Anđelka' rasplakao je mnoge emotivnim pismom koje je napisao sinu

Glumac Andrija Milošević, koji je našoj publici poznat po ulozi u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka" na Instagramu je napisao emotivno pismo svom sinu, a na ovu objavu potakli su ga i studentski prosvjedi u Beogradu kojima je dao podršku. - Našoj mladosti i svima onima koji nisu zatvorili srce za ljubav, dušu za vjeru u bolje sutra i snagu da izdrže u onom u što vjeruje! - napisao je Andrija uz video objavljen na Instagramu u kojem je napisao pismo sinu.

''Moraš živjeti. Moraš. Nema tu hoću-neću. Došao si, tu si, htio si. Sad diši. Razgovaraj, misli, ljuti, smij, uživaj, ne uživaj, nadaj se, razočaravaj, ženi, razvodi, tuguj, mudruj, putuj. Rađaj, sahranjuj, čekaj, žuri, uspori, jedi, gladuj, gledaj u zvijezde. Da, da, tako si mali. Moraš voljeti, moraš. Voli. Teško je, mislit će da si slab. Napadat će te, prepoznavat će čovjeka u tebi. Zbog toga će ti se smijati'', napisao je Andrija i dodao: ''Tad opet pogledaj u zvijezde. Da, da, tako si veliki.'', piše glumac u pismu svom sinu. U komentarima su mu se javili brojni obožavatelji. - Ništa ljepše nisam slušala..... Hvala ti što postojiš Andrija.... I ti SI VELIKI! Andrija svaka ti ČAST! Rasplaka me. - napisali su mu pratitelji na ovoj društvenoj mreži. Andrija i njegova supruga Aleksandra Tomić 25. veljače 2022. godine dobili su sina Relju, a intervju za Večernji list glumac je pričao o braku i ulozi oca.

- Različiti smo supruga i ja, naravno, kao i u svakom braku, te razlike su jednostavno različite u svojim različitostima i nemam što pametnije reći na tu temu - rekao je za svoj brak te otkrio koliko ga je očinstvo promijenilo. - To je nešto najdivnije na mom nebu. Dolaskom Relje završio sam doba sebičnosti i ušao u doba zrelosti, ljubavi i beskrajne magije. Otac je ono što jesam. Sve drugo više nije važno - priznao je Andrija. Na spomen njegovog imena većini je prva asocijacija serija "Andrija i Anđelka" čije su epizode danas postale dio pop kulture. - Ostat će nešto smiješno iza mene. I OK, nije da neću imati ništa od toga kad odem na onaj svijet, ali ostat će ta serija kao podsjetnik da je nekada bilo humora koji nikoga nije vrijeđao. Uglavnom, ljudi kad me vide, pojavi im se osmijeh na licu, to je znak da sam lijek, ali onaj koji pomaže - rekao je osvrćući se na popularnost ove serije.