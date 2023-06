Gledatelji ogorčeni zbog novih nastavaka 'I tek tako...': 'Ovo je razlog što će ovo biti posljednja sezona'

Na HBO Max u četvrtak 22. lipnja stigle su dvije nove epizode druge sezone serije “I tek tako…”, svojevrsnog nastavka kultne serije i filmova “Seks i grad”, ali ako je suditi po reakcijama gledatelja, nitko baš pretjerano nije oduševljen, a ni uzbuđen za nadolazeće epizode. Dobro, možda samo zbog povratka lika Samanthe Jones koji se očekuje u posljednjoj epizode sezone.

Nikome od gledatelja zapravo nije jasno što su scenaristi htjeli reći u prve dvije epizode, ali je jasno da smo dobili i više no što smo tražili. Scene zapravo sugeriraju da se seks vratio u živote nekad omiljenih nam likova, ali na pomalo čudan način. Najviše negativnih kritika dobio je lik Mirande Hobes, nekad stabilne i razumne žene, odvjetnice, koja je imala cijeli život u svojim rukama. Gledatelji ovu “novu Mirandu” ne mogu ni prepoznati sada.

"Miranda Hobbes je mrtva. Cynthia Nixon glumi sama sebe", "Mirandina priča će biti razlog što će ovo biti posljednja sezona", “Zašto scenaristi misle da želimo gledati Mirandu kako pokušava staviti strap on?”, pišu brojni tviteraši koji su zapravo najnezadovoljniji odnosom Mirande i Che.

Miranda Hobbes is dead. Cynthia Nixon is just playing herself on #AndJustLikeThat pic.twitter.com/DsuSB2TkpB — pray4mischa (@pray4mischa) June 22, 2023

Miranda’s storyline will be the main reason AJLT ends at the end of season two. #AndJustLikeThat — Al Bundy (@its_ALBUNDY) June 23, 2023

"Tko je osmislio storyline za Mirandu i Che?", "Ne mogu zaboraviti scenu Mirande i Che u jacuzziju. I možemo li dobiti malo muške golotinje molim vas?", "Miranda se pretvorila u nešto užasno. I Che samo nastavlja biti najgori lik u seriji, daleko", pišu brojni.

Me whenever Che and Miranda are on screen#AndJustLikeThat pic.twitter.com/vox2gvMUUy — Dame DotCottonCandy, Duchess of Pulp💙🐝🇵🇸 (@comagirlx) June 22, 2023

Miranda has turned just awful. And “Che” just continues to be the worst character of the show by a million miles. #AndJustLikeThat https://t.co/q856vecuoh — George 🇺🇦 (@gmwvheel) June 22, 2023

📺📺 I cant unsee Miranda and Che Diaz in the hot tub. (and can we get some MALE nudity please) #AndJustLikeThat pic.twitter.com/WJLC8RaLAk — the morally corrupt john devlin (@johndev47391291) June 23, 2023

Nove epizode čekaju nas već idući četvrtak, a uzbudljivo je vidjeti hoće li se kredibilitet scenarista popraviti na dalje!

Podsjetimo, lik Samanthe Jones vratit će se na kratko u novu sezonu serije, a glumica Kim Catrall (66) na to je pristala samo uz dva uvjeta. Page Six doznao je da je Catrall zahtijevala da ne snima s bivšim kolegicama, Sarom Jessicom Parker, Kristin Davis i Cynthijom Nixon. A sve zbog njihove svađe, posebice sa Sarah Jessicom Parker. Uz to, tražila je da na setu ne bude s redateljem Michael Patrick Kingom, koji je inače vrlo blizak sa Sarom Jessicom Parker.

"Kim je imala dva uvjeta, da ne glumi ni s jednom od bivših kolegica te da ne vidi Michaela Patricka Kinga", kazao je izvor.

Samantha će se, kako je najavljeno, pojaviti u zadnjoj epizodi druge sezone, u kojoj obavlja telefonski razgovor s Carrie Bradshaw.

